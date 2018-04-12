財團法人法初審通過 宗教團體是否適用還要談

2018年04月12日 19:04 中時 周毓翔

立法院司法法制委員會今天完成《財團法人法》初審，不過保留了16條爭議條文，對於宗教團體到底是否適用該法，僅管民進黨團總召柯建銘釋出善意，朝野立委仍有不同意見，爭議條文留待將來黨團協商再做決定。

行政院之所以亟欲推動《財團法人法》修法主要是為應對亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑，今年6月就要送件接受評鑑，攸關我國的國際信用問題，行政院陸續推動《財團法人法》、《公司法》以及《國際刑事司法互助法》等修法，《國際刑事司法互助法》日前已經完成修法。

法務部次長陳明堂表示，財團法人都是以《民法》規範，數十年來主管機關都只能用行政規則約束，但是行政規則的強制力不夠，此次修法是為了健全財團法人的人事，並且做好資訊公開，建立強制公開機制。

陳明堂指出，本法將財團法人分成政府捐助跟民間捐助兩大類，對於民間捐助者採低密度管理，尊重自治並加強內控，至於政府捐助的財團法人則採取高密度管理，要公開預算決算，財務要能公開，避免造成逃稅、肥貓等狀況，且為了避免公務員轉任公辦財團法人領雙薪的問題，修法也有相關機制處理。

藍綠立委對與修法部分條文有不同意見，藍委堅持該法不該包含宗教團體在內，且其中有法律提到關於曾經由政府捐贈而成，後期因民間捐贈提高而轉為民間性質的財團法人，政府可以編列預算捐贈補回差額回復為政府捐助之財團法人，此法明顯是政府要「買回」財團法人。

民進黨團總召柯建銘則反駁，之所以修法讓政府可捐助補回差額並不是民進黨要求，而是審計部一直在追的，審計部認為那樣是公產變私產，「那才是真搶奪」；不過柯針對宗教團體的部分也願退一步，民進黨也提修正動議讓宗教團體可以不必納入該法規範。

但民進黨內其實有兩派聲音，綠委段宜康就認為，宗教團體希望被排除在財團法人法草案之外，也想被排除在社團法人法草案之外，要立宗教團體法時，又開始遊說表達反對，這樣惡行循環、永遠都是低度監督，變成聲音大的人，就可以逃掉，可能還是需要社會給予立法院足夠的壓力。

(中時)