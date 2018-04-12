楊冪陷「詐捐」疑雲 迪麗熱巴這樣聲援…網友不捨！

2018年04月12日 19:03 中時電子報 吳玫穎

迪麗熱巴力挺老闆楊冪。(取自微博)

大陸當紅女星楊冪3年前為電影《我是證人》宣傳，曾承諾捐贈盲人學校100根盲杖、50台盲人打字機，但近日被踢爆未實現，讓她身陷詐捐疑雲。雖然楊冪工作室早前發聲明澄清，表示楊冪對於未捐贈不知情，一直以為中間人李萌已捐贈物資，但仍遭網友批評是「假公益」，形象受損。

然而患難見真情，繼老公劉愷威主動在微博發聲，力挺楊冪清白，楊冪旗下的當紅女星迪麗熱巴隨後也在微博轉貼楊冪工作室針對詐捐風波的調查初步匯報，聲援老闆，「冪姐一直都是熱心助人、熱衷慈善的人，希望大家可以瞭解真相」。

不過迪麗熱巴這席話卻意外引發粉絲的心疼不捨，認為當初迪麗熱巴被網路謠言抹黑，自己完全一句話也沒說，現在卻願意為老闆發聲力挺，「我希望她家的粉能記著今天你幫她說了話，不要以後再動不動帶節奏內涵你，當初妳被全網黑她家可沒少出力」、「詐捐是社會事件 嘉行傳媒不該拖整個公司下水」、「妳還替別人說話啊傻孩子，在妳被黑的最慘的時候有半個人站出來為妳說句話嗎？」

楊冪身陷詐捐疑雲，工作室今早在微博公布與中間人李萌的對話截圖，「一直以來，楊冪本人和我公司都熱衷慈善公益，希望在自己能力範圍內，盡自己所能來幫助需要幫助的人，我們也願意相信所有做慈善和公益的人都心懷善意，但在成都特校捐贈事件上，我們確實感覺到很多疑點，希望能得到李萌的解釋說明。」強調絕不會忽視此事失誤，會將歉意與愧疚銘記在心，並盡最大努力避免同類事情再次發生。

(中時電子報)