成大醫院開印尼語衛教班 外籍看護學習無障礙

成大醫院開設印尼語衛教班。（程炳璋攝）

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台灣老年人口在20多年間，從7%攀升至14%，老年人口的照護工作越來越多仰賴外籍看護工，其中多數為印尼籍移工，成大醫院配合政府推動新南向政策，架設東南亞外語網站，在醫院內設立東南亞商品專區，每周一次舉辦印尼語團體衛教班，提升印尼看護的衛教知識。

根據勞動部之勞動統計月報顯示，台灣的社福外籍移工約25萬人，其中有近20萬人為印尼籍，足證台灣對外籍看護工依賴度非常高。而這群龐大的台灣新力量，常因為語言隔閡，造成溝通障礙，間接影響了照護品質。成大醫院內的住院患者有許多受到印尼籍看護工照顧，院方認為有必要加強與東南亞看護工的交流。

成大醫院國際醫療中心許以霖主任表示，院方去年開始打造文化友善醫院，包括架設外語網站、外語化文件(含印尼語、越南語、泰語等)、醫院標示外語環境（含印尼語及越南語）、外語志工服務等。

因為看護工多數來自印尼，宗教以信奉伊斯蘭教穆斯林為主，成大醫院與商家合作，在院區內建置東南亞商品專區，提供包括印尼、越南、泰國、菲律賓等國的生活用品及食品供其選購。食品標示符合清真認證。另一方面著手建置穆斯林祈禱室。

成大醫院近期增聘5名外籍專業人士任職，其中3名為具有醫護背景的印尼籍人員，另2名為越南籍，協助臨床醫療照護翻譯服務。

院方3月底開始，每周舉辦一場「印尼語團體衛教」，包括說明照護者最常使用的翻身技巧及注意事項等主題，以其熟悉的印尼語，提供照護者學習及雙向討論。未來將再加入鼻胃管照護、居家安全等14堂學習課程，提升照護者的照護技巧及品質。

(中時)

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