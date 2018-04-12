葫蘆墩全區工程進度如期 中市府：盼外界勿誤解

2018年04月12日 19:20 中時 陳世宗

台中市花博監督專案小組12日召開第二次會議，議員關心花博豐原展區的葫蘆墩園區工程進度！台中市政府建設局說，葫蘆墩園區共分為5區，第1至第4區工程由建設局負責建置，第5區則由水利局負責；議員關心的92%工程進度是水利局負責的第5區工程，並非建設局負責的第1至第4區景觀建置工程，市府提供的進度資料並無錯誤，盼議員不要誤會。

12日專案小組中，有議員關心目前花博豐原展區的工程進度；對此，建設局表示，該局負責的葫蘆墩園區第一至第四區景觀建置工程，預計今年6月完工，工程進度為73.18%，基礎工程進度如期；而策布展工程也將於4月底進場施工，8月可完工。

議員所指市府提報工程進度92%不實，建設局澄清，該工程進度為水利局負責的第五區工程，並非建設局負責的第1至第4區景觀建置工程，市府所提供的進度資料並無錯誤，盼議員不要誤會。

此外，議員也指出第一至第四區目前仍是黃土一片，建設局也說明，園區內部分裸露地是特意留設出來的縣市庭園展區、國內庭園競賽區、企業館及後續進場施作布展作業場地或動線；而為加強花博相關工程品質安全，葫蘆墩全區欄杆也將全面提升，希望讓來到花博展區的遊客能享有國際級公共工程品質的世界級花博。

(中時)