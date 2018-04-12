葫蘆墩全區工程進度如期 中市府：盼外界勿誤解

市府建設局強調，花博豐原展區的葫蘆墩園區工程進度如期，盼外界勿誤解！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

台中市花博監督專案小組12日召開第二次會議，議員關心花博豐原展區的葫蘆墩園區工程進度！台中市政府建設局說，葫蘆墩園區共分為5區，第1至第4區工程由建設局負責建置，第5區則由水利局負責；議員關心的92%工程進度是水利局負責的第5區工程，並非建設局負責的第1至第4區景觀建置工程，市府提供的進度資料並無錯誤，盼議員不要誤會。

12日專案小組中，有議員關心目前花博豐原展區的工程進度；對此，建設局表示，該局負責的葫蘆墩園區第一至第四區景觀建置工程，預計今年6月完工，工程進度為73.18%，基礎工程進度如期；而策布展工程也將於4月底進場施工，8月可完工。

議員所指市府提報工程進度92%不實，建設局澄清，該工程進度為水利局負責的第五區工程，並非建設局負責的第1至第4區景觀建置工程，市府所提供的進度資料並無錯誤，盼議員不要誤會。

此外，議員也指出第一至第四區目前仍是黃土一片，建設局也說明，園區內部分裸露地是特意留設出來的縣市庭園展區、國內庭園競賽區、企業館及後續進場施作布展作業場地或動線；而為加強花博相關工程品質安全，葫蘆墩全區欄杆也將全面提升，希望讓來到花博展區的遊客能享有國際級公共工程品質的世界級花博。

(中時)

成大醫院開印尼語衛教班 外籍看… 汕頭大學訪問金大 期待學術交流…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。