女歌手父驟逝母罹精神病 一餐慘剩5元

2018年04月12日 19:18 中時 蔡琛儀

顏力妃曾替阿妹創作歌曲〈母系社會〉。(豐華提供)

創作歌手顏力妃曾替張惠妹創作歌曲〈母系社會〉，除了入圍金曲獎之外，更在大陸節目〈中國新歌聲2〉上被導師陳奕迅握手邀歌，連同為淡江中學學長的周杰倫都跑到台上跟她玩自拍，她加盟豐華唱片推出首張個人專輯《月半女神》，也成為豐華易主後的首位歌手。

同名主打〈月半女神〉，在歌詞提到「蜜大腿」、「多肉植物的戰隊」、「蜜桃臀」，顏力妃說，小時候曾因身形被同學取笑，小學的時候更因此被男同學取了「媽媽桑」的綽號，沒想到女同學甚至老師都跟著叫起來，雖然自己笑笑帶過，但其實內心很受傷，所以藉由歌曲鼓勵大家不要活在別人的眼光裡，不管胖瘦都沒問題。

顏力妃從小經歷家道中落、母親罹患精神疾病、經商失敗的父親驟逝等坎坷歷程，一度成為低收入家庭，大學時還曾只花五塊錢買一碗白飯，搭配自助餐的免費熱湯果腹，生活的壓力加上母親的精神狀況，讓她一度想逃離家中；最新主打歌〈一碗粥〉就是來自她的真實生活，她記得父親還在世時，曾用救濟的白米煮了一鍋白粥，好的部份留給她和阿嬤，剩餘的湯湯水水自己喝，讓單曲製作人馬毓芬聽到後忍不住落淚，也對這首歌的錄製格外有感覺。

〈一碗粥〉整整錄了快一年才結束，她一開始不太了解馬毓芬的期望，錄製期間讓她一度受挫，不過當她聽到完成後的〈一碗粥〉，她意外的被自己給感動了，人生慢慢熬，幸福慢慢熬，成長的過程總得嚐遍酸甜苦辣，原來唱的不只是情歌、不只是自己的生活，更是一種正面向上的鼓勵。顏力妃說，父親的驟逝也讓她開始懂得珍惜自己身邊的人，她後來當過美食編輯、開過咖啡店，現在開始要朝自己最愛的音樂去努力。

(中時)