父伸鹹豬手襲臀 派兒子包2.6萬紅包道歉

楊姓牛肉麵店老闆，去年見剛滿18歲的少女標緻，竟強拉環抱、還伸出鹹出手抓掐她嫩臀。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

抓一把關8月！楊姓牛肉麵店老闆，去年見剛滿18歲的少女標緻，竟趁老婆外出、少女來買麵時，強拉環抱、還伸出鹹豬手抓掐她嫩臀，事後矢口否認，還推託是少女栽贓敲竹槓，但法官發現楊男的2個兒子隔天就帶著2.6萬紅包上門道歉，雙方並簽立和解書，桃院依強制猥褻罪判刑8個月。

一名麵包店千金去年3月11日下午1點多到住家附近的牛肉麵店買午餐，沒想到楊姓老闆趁妻子外出送貨、店內沒有其他人時，假意攀談，拉著少女的手進到店裡，隨即伸出鹹豬手偷摸她的腰，揶揄道：「妹妹怎麼變胖了啊？」少女感到不舒服閃避，楊男竟正面環抱她，甚至出手抓捏她臀部，直到楊妻返回店裡，楊男才罷手，裝作若無其事。

少女不堪受辱，返家跟父母哭訴，並在家人陪同下報警提告。楊男矢口否認，辯稱是少女挑釁栽贓、敲詐取財，強調只有她片面指訴，根本沒有其他證據證明有不軌。

但法官調查發現，案發隔天楊男的2個兒子就上門致歉，分別給少女父親和少女2萬和6千元紅包，還說「做兒子的會好好管教他」，才簽下和解書，少女的母親和阿姨也證述，當天少女返家時一付驚魂未定的模樣，楊男也有來致歉，但態度敷衍，還說：「不然帶妳女兒去收驚啊！」

桃園地院法官認為楊男如果沒有不軌一切都有違常理，加上少女指證歷歷，依強制猥褻罪判楊男8個月有期徒刑。

(中時)

販毒集團開Uber運毒交易 3個月賺… 小偷約手機失主漂亮妻「開房」 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。