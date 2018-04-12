父伸鹹豬手襲臀 派兒子包2.6萬紅包道歉

2018年04月12日 19:20 中時 蔡依珍

抓一把關8月！楊姓牛肉麵店老闆，去年見剛滿18歲的少女標緻，竟趁老婆外出、少女來買麵時，強拉環抱、還伸出鹹豬手抓掐她嫩臀，事後矢口否認，還推託是少女栽贓敲竹槓，但法官發現楊男的2個兒子隔天就帶著2.6萬紅包上門道歉，雙方並簽立和解書，桃院依強制猥褻罪判刑8個月。

一名麵包店千金去年3月11日下午1點多到住家附近的牛肉麵店買午餐，沒想到楊姓老闆趁妻子外出送貨、店內沒有其他人時，假意攀談，拉著少女的手進到店裡，隨即伸出鹹豬手偷摸她的腰，揶揄道：「妹妹怎麼變胖了啊？」少女感到不舒服閃避，楊男竟正面環抱她，甚至出手抓捏她臀部，直到楊妻返回店裡，楊男才罷手，裝作若無其事。

少女不堪受辱，返家跟父母哭訴，並在家人陪同下報警提告。楊男矢口否認，辯稱是少女挑釁栽贓、敲詐取財，強調只有她片面指訴，根本沒有其他證據證明有不軌。

但法官調查發現，案發隔天楊男的2個兒子就上門致歉，分別給少女父親和少女2萬和6千元紅包，還說「做兒子的會好好管教他」，才簽下和解書，少女的母親和阿姨也證述，當天少女返家時一付驚魂未定的模樣，楊男也有來致歉，但態度敷衍，還說：「不然帶妳女兒去收驚啊！」

桃園地院法官認為楊男如果沒有不軌一切都有違常理，加上少女指證歷歷，依強制猥褻罪判楊男8個月有期徒刑。

(中時)