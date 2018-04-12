汕頭大學訪問金大 期待學術交流合作

汕頭大學副校長林丹明（右四）一行八人走訪金大，金大校長黃奇（右三）率同主管歡迎。（金大提供）

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國立金門大學持續為兩岸高等教育的交流合作，扮演第一線打先鋒的角色，昨（11）日又迎來廣東省汕頭大學副校長林丹明一行8人訪問團，雙方就未來學生交換、研究共享與師資互訪等合作議題交換意見，期待能盡快付諸實現。

金大校長黃奇說明該校在創校與發展過程中，建構與閩南、僑鄉、戰地元素的連結特色，並與台灣、大陸、全球各知名大學逐漸建立學術合作關係，擴大各種學習契機和動能，朝與世界接軌的目標不斷邁進。

林丹明則介紹汕頭大學創建於1981年，是一所綜合性大學，並且是大陸少數由教育部、廣東省以及李嘉誠基金會3方共建的高等學校，這一點和金門大學有點類似。

汕頭大學設有文、理、工、醫、法、商、藝術與設計及新聞傳播學院，目前已達1萬1000名學生、1000名各種專業類別教師的規模，為大陸國際化程度非常高的一所高校，近年來在國際學術評比上的表現也相當受到肯定。

2016年時，汕頭大學更與世界知名的以色列理工學院合作創辦廣東以色列理工學院。林丹明也歡迎金大的學生以及老師多到汕頭大學交流，藉由相互學習來開拓視野。

汕頭大學訪問團成員有副校長林丹明、海洋生物研究所所長章躍陵、理學院教授劉楊、創新創業研究院副院長梁強、商學院教授姚明安、國際交流合作處港澳台辦主管黃汝干，以及汕頭市委台灣工作辦公室副調研員蔡文勝、交流科長陳利平等人。

(中時)

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