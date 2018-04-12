MLB》2勝3轟直逼貝比魯斯 大谷翔平背T上市了

2018年04月12日 19:22 中時電子報 黃邱倫

大谷翔平(Ohtani Shohei)今年以二刀流之姿轉戰大聯盟創造了相當多的話題，但春訓期間表現得跌跌撞撞被許多專家質疑，譏笑他為高中生水準，球迷們也為他擔心不已，不過大谷憑藉實力征服了所有球迷的目光，2勝3轟創下MLB百年紀錄，如今她的專屬T桖上市了，球迷們可得好好把握收藏囉！

賽季開賽第一周大谷就用精彩的表現征服所有球迷，並且打破專家們的眼鏡，以投手身份出賽獲得兩勝並投出18次三振，2.08自責分率的優異表現，緊接著再以打者身份連3場轟出全壘打，而且還繳出近四成的打擊率，獲選當周最佳球員，更誇張的是，大谷當周的全壘打數和開轟率都超過底特律老虎隊的團隊打擊，表現直逼百年前初代投打二刀流貝比魯斯(Babe Ruth)，證明了他是地表最強高中生，貨真價實的投打二刀流。

大谷翔平精彩的表現使得網友開始在twitter上瘋狂造字，來讚賞他精彩的表現，#Shambino 翔寶寶，結合了貝比魯斯的外號。#GOATani 谷神，史上最佳的縮寫。#perfectani 谷完美，結合完全比賽的名詞。#ShoTime利用姓名同音字，MLB官網球衣熱銷榜前四名都是由大谷翔平包辦。

台灣的大谷迷也不要擔心，創信股份有限公司即將引進一系列大谷翔平的相關商品。第一波上市的是最受歡迎的球員專屬背號T。

(中時電子報)