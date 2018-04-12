東北人的家常美食！「味濃又香」的東北菜跨海來台上桌

2018年04月12日 19:33 中時 何書青

台北君悅酒店雲錦中餐廳推出「繽紛長春在雲錦」饗宴， 雲錦中餐廳主廚謝承志（左）、長春凱悅酒店品悅中餐廳師傅劉暢（中）以及台北君悅酒店執行總主廚陳萬欽（右）一同出席記者會。（台北君悅酒店提供）

「家雞燉榛蘑」為東北地區女婿必吃的道地料理。（台北君悅酒店提供）

「鐵鍋燉鱸魚」。（台北君悅酒店提供）

「銀沙拔絲白果」。（台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店雲錦中餐廳，結合四川、江浙、北方與台灣等地的經典佳餚與風味小吃，以大中華料理概念引起廣大民眾迴響，飯店今起更跨海力邀長春凱悅酒店品悅中餐廳的廚藝團隊來台客座，於12日起至29日推出「東北繽紛在雲錦」主題饗宴，囊括涼菜、熱菜、主食與甜品等一系列深具代表性的東北菜色，讓台灣食客品嘗東北人民的熱情與「味濃又香」的飲食特色。

負責規劃本次客座時程與主題的雲錦中餐廳主廚謝承志師傅表示，繼「川菜」與「京菜」之後，這次以「東北菜」作為客座主題，除了是希望讓饕客感受大中華料理之中，各有巧妙不同的菜系特色，也呈現雲錦中餐廳以「大江南北料理匯聚一堂」的概念與食趣。

長春凱悅酒店品悅中餐廳的廚藝團隊跨海來台客座，擁廿年廚齡的劉暢師傅表示，東北菜的特色在於「形糙」、「色重」、「味濃」而不拘小節，如同很多人對東北的印象那樣豪爽大器，有些料理也極富有趣意思。

例如這次客座也會端上桌的「家雞燉榛蘑」，是廣為人知的東北名菜，當地有句俗諺：「姑爺領進門，小雞嚇掉魂」，是指新婚的女兒攜丈夫回門時，此料理為娘家對待滿意的女婿而必需準備、女婿必吃的菜色，所以當新姑爺進了丈母娘家的門，小雞就知道自己要與蘑菇燉在一起成桌上佳餚，因此嚇掉魂。「家雞燉榛蘑」嚴選國產雞隻，搭配長在榛樹下而得名的野生榛蘑，以慢燉手法將雞肉的鮮與蘑菇的甜完美交融，加上吸附濃郁湯汁的冬粉，讓人食慾大開。

劉暢表示，早期東北人家做菜無論份量多寡，都是用鑲嵌在灶台裡的鐵鍋料理，因此，火候的掌控可說是廚師的一大考驗。「鐵鍋燉鱸魚」是道經典的東北大菜，以獨門醬汁，搭配每條重約一斤的山泉鱸魚，加上排骨、豆腐與白菜慢慢燉煮，魚肉細膩不腥，豆腐軟嫩入味，湯汁鹹香微辣，吸附醬汁的排骨、魚肉、豆腐與白菜，有著濃郁鮮香，可以搭配白飯或是蔥油餅食用，十分下飯。

另一道東北名菜地道燜大鵝，先將鵝肉清理乾淨後用涼水浸泡備用，除了去腥之外，也讓鵝肉吃起來肉質更緊實有嚼勁，熱油鍋爆香蔥薑辣椒後放入鵝肉拌炒，之後加入適量酒、醬油、香料與水之後蓋鍋燜煮收汁使鵝肉入味；色澤金黃、香氣撲鼻，口感緊實不乾，肉質有勁不澀，在嘴裡散發無窮餘韻。

東北的「蘿蔔絲餅」十分有特色，不同一於一般餅類外型，它是呈現金黃色澤的立方體，因其模樣又被稱為「骰子餅」。將開陽爆香之後混入珠貝與蘿蔔絲，再包入麵皮中捏成立方體煎製6面金黃，看似簡單，卻因有6面而相當耗時，因此在台客座以限量方式推出。劉暢說：「這餅除了要煎得表皮金黃之外，型更要維持完整；如果歪歪斜斜的樣子，那可千萬不能上桌！」一口咬下這個外皮酥脆、內裡燙口的立方金磚，開陽與珠貝的香融合蘿蔔的甜味便一湧而出口。

此外，喜歡甜品的饕客千萬別錯過「銀沙拔絲白果」，特殊的口感和香甜滋味令人忍不住一口接一口。

(中時)