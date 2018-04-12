夜問打權》蘇貞昌小贏侯友宜 綠營民調可信乎!？

2018年04月12日 19:30 中時電子報 綜合報導

神明前＂不三戰新北＂破功！蘇貞昌毀諾＂不計個人榮辱＂選新北市，政治現實才重要？蘇貞昌逼退吳秉叡戰新北！黃袍加身？不給青年機會？新北民調五五波？綠營智庫民調：蘇貞昌42.6% 侯友宜41.7%！蘇貞昌小贏侯友宜0.9% ！可信度？

實習生後台硬！吳音寧不怕羞辱？力保年薪250萬？議員多次追問是否適任？

吳音寧：適不適任不是我個人方便回答！柯文哲：我不是她長官！吳音寧去留裝傻？北市府不檢討、不溝通、不作為、不下台。

立場露餡？柯文哲：我是台灣台北市長！台灣是中國的一部分嗎？柯文哲回＂現在當然不是＂也違憲！搶中間選民，柯文哲可紅可綠可白？從素人變政治精算師？

六福皇宮租金連漲20年？不堪負荷…年底熄燈！營收13億，表現亮眼…竟還賠2.4億？2017觀光人數蔡政府說創新高？觀光業卻倒退嚕？觀光效益被虛胖化?

新南向挫敗連連!！兩大金控進軍馬國失利！台灣最大金融機構國泰金，新南向都踢鐵板，何況小企業？民進黨意在搞錢不在搞經濟？面膜都差點賣不出，還推千億ODA新南向？台版ODA非商業模式、非國際ODA模式，難道是A錢模式？兩岸關係陷僵局，新南向遇一帶一路，終究徒勞！

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

費鴻泰(立法委員)

王鴻薇(台北市議員)

羅智強(野台發起人)

張友驊(資深媒體人)

王丰(中國時報社長)

(中時電子報)