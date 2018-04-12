張立昂拍靈異驚悚片疑撞邪！莫名胃痛連吐兩天

2018年04月12日 19:31 中時 林淑娟

導演北村豐晴和張立昂。（緯來電影台）

張立昂、黃沐妍。（緯來電影台）

黃沐妍。（緯來電影台）

緯來電影台自製電影《噬膽72》15日晚間9點全台首播，導演北村豐晴不僅找來「紅衣小女孩」林裔臻再度演鬼小孩，還有首次戲劇演出的黃沐妍，張立昂也有大突破，不僅大展茅山術開直播找鬼，甚至演出被林裔臻附身的模樣，其中一場黃沐妍戶外盪鞦韆戲，張立昂還疑似卡陰撞邪莫名胃痛開始吐，接連吐了兩天！

張立昂拍攝《噬膽72》時，隨身攜帶鹽米避邪，且得放比心臟高的地方，收工回家馬上丟棄，不過拍那場黃沐妍在戶外盪鞦韆的戲，卻讓張立昂連吐2天！他說：「那場戲可能真遇上了好兄弟們，我們熬夜拍，第一次沒拍成，換場時，我突然開始胃痛跑去吐，竟然吐了40分鐘，胃裡東西都吐光了，收工回家都凌晨3、4點，隔天中午繼續上山拍，根本沒時間去看醫生，連吐了兩天；有敏感體質的黃沐妍不僅頭痛、回家也吐：「大概是真的冒犯到了，拍之前身體就不對勁，回家就頭痛吐了！」連導演也胃痛，後來隔天才順利拍好。

黃沐妍只要到磁場不乾淨的地方，甚至能聞到臭味，這場戶外盪鞦韆的戲也令她印象深刻，她表示，「這場戲要拍之前就不對勁，但說不出來，身體有點抗拒，回家就頭痛，可能因我們在戶外，唱歌的行為有冒犯到好兄弟，且因我有主持校園的習慣，當下我竟白目說：後面成千上萬的朋友大家快來聽我唱歌；才一說完經紀人、攝影師都發毛說我瘋了；事後我有道歉，一直說不是故意」。

「紅衣小女孩」林裔臻這回在《噬膽72》再次上鬼妝，有了多次演出經驗，讓她俏皮的說：「畫鬼妝到處嚇人很有趣」；張立昂在《噬膽72》一場被小女孩林裔臻附身的戲，對他而言挑戰不小，張立昂說：「開拍前有跟小妹妹培養感情，我刻意拍下她表演的影片、學她的言行舉止，然後裝進我的身體中，結果大家都說我表演起來很恐怖，效果十足」。

首次嘗試不同的戲路，張立昂感激說：「很謝謝導演給很大的空間表現我的想法，從讀本會議開始，看到導演對每個演員的表演很尊重，合力把劇本角度切入，光是前置，就覺得有貢獻很開心，期待下次再跟北村導演合作」。

(中時)