小偷約手機失主漂亮妻「開房」 豔遇結局卻神展開

張男透過通訊軟體，邀約手機失主的漂亮妻子「開房」，張男以為豔遇，到了現場才發現一切都是騙局。(中時資料照)

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中時電子報

一名李姓男子在網咖打通宵，休息睡一會兒，天亮時竟發現自己新買的智慧型手機不翼而飛，不久之後，李男的妻子接到丈夫遺失的手機傳來訊息，原來是竊賊看見李妻漂亮，起了色心，還用自己帳號加對方好友，更大膽邀李妻「開房」，卻不知道自己已經掉入陷阱。

據陸媒報導，武漢市一名男子趁李男在網咖熟睡時，偷走對方價值約新台幣9000元的智慧型手機，由於才剛買下來。由於嫌犯的臉被監視器清楚拍下，警方馬上發現是40歲的張男。

警方原本打算用「天眼」追捕張男，但李妻卻表示，當天她打了20幾通電話，卻只有2通接通卻沒有回應，她想說丈夫應該是去網咖打通宵，很擔心他的安全。李妻後來打開微信，丈夫卻發了幾封問候過來，但因內容曖昧，加上之前的事情，讓她懷疑不丈夫本人，直到李男回家，才確定此事。

當天下午，李妻突然收到一名陌生男子的微信好友邀請，查看之後發現就是偷走手機的張男，趕緊報案通知警方。警方一開始要求李妻裝成上當，繼續跟對方聊天，然而對方越聊越開心，甚至邀李妻「見面一起吃飯，再開房」，約了當晚下班後公車站前見面。

張男梳妝打扮好之後，滿懷心喜的前往約定地點，一見到李妻開心的走過去時，就被埋伏在四周的便衣民警撲倒，帶回警局進行調查。

(中時電子報)

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