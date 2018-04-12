三亞閱兵提前結束 習近平強調全面建成世界一流海軍

友善列印
中時
李文輝

中共中央軍委會海軍12日在海南省三亞海域舉行軍事訓練與海上閱兵，原先3天航行管制提前結束，接下來18日將在台灣海峽以西、福建省外海實彈演習。閱兵結束，習近平強調把人民海軍全面建成世界一流海軍。

中共海軍於10日發布「2018年瓊航警0048航行警告」，11日起在三亞南部海域進行3天軍事訓練，在相關海域實施臨時禁航。航行警告目的是向船舶傳達有關海區和水域內發生的或將要發生的可能影響航行和作業安全的資訊。

昨天大陸國家主席、中共總書記、中央軍委主席習近平抵達三亞，主持海上閱兵，共軍48艘戰艦、76架戰機、10000多名官兵按作戰編組，組成水上戰略打擊、水下攻擊、遠海作戰、航母打擊、兩棲登陸、近海防禦、綜合保障等7個作戰群。空中艦載直升機、反潛巡邏作戰、預警指揮、遠海作戰、對海突擊、遠距支援掩護、制空作戰等10個空中梯隊接受校閱。

閱兵結束，習近平發表談話強調，在新時代的征程上，在實現中華民族偉大復興的奮鬥中，建設強大的人民海軍的任務從來沒有像今天這樣緊迫。要深入貫徹新時代黨的強軍思想，堅持政治建軍、改革強軍、科技興軍、依法治軍，堅定不移加快海軍現代化進程，善於創新，勇於超越，努力把人民海軍全面建成世界一流海軍。

演習同時，大陸福建海事局官網發布了另一個航行警告：台灣海峽2018年4月18日上午8時至晚間12時在24-52.9N/118-50.0E、24-52.9N/118-55.9E、24-42.6N/118-55.9E、24-42.6N/118-50E四點連線水域範圍內，進行實彈射擊軍事演習，禁止駛入。

據了解，解放軍上次在台灣海峽軍事演習，是在2015年11日至13日，演習實彈射擊高度8000公尺。當時大陸國台辦發言人馬曉光表示，這是福建省軍區部隊例行性實彈射擊訓練，是根據年度計畫安排。

(中時)

5月1日起，抗癌藥進口大陸零關稅

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。