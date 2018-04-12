三亞閱兵提前結束 習近平強調全面建成世界一流海軍

2018年04月12日 19:51 中時 李文輝

中共中央軍委會海軍12日在海南省三亞海域舉行軍事訓練與海上閱兵，原先3天航行管制提前結束，接下來18日將在台灣海峽以西、福建省外海實彈演習。閱兵結束，習近平強調把人民海軍全面建成世界一流海軍。

中共海軍於10日發布「2018年瓊航警0048航行警告」，11日起在三亞南部海域進行3天軍事訓練，在相關海域實施臨時禁航。航行警告目的是向船舶傳達有關海區和水域內發生的或將要發生的可能影響航行和作業安全的資訊。

昨天大陸國家主席、中共總書記、中央軍委主席習近平抵達三亞，主持海上閱兵，共軍48艘戰艦、76架戰機、10000多名官兵按作戰編組，組成水上戰略打擊、水下攻擊、遠海作戰、航母打擊、兩棲登陸、近海防禦、綜合保障等7個作戰群。空中艦載直升機、反潛巡邏作戰、預警指揮、遠海作戰、對海突擊、遠距支援掩護、制空作戰等10個空中梯隊接受校閱。

閱兵結束，習近平發表談話強調，在新時代的征程上，在實現中華民族偉大復興的奮鬥中，建設強大的人民海軍的任務從來沒有像今天這樣緊迫。要深入貫徹新時代黨的強軍思想，堅持政治建軍、改革強軍、科技興軍、依法治軍，堅定不移加快海軍現代化進程，善於創新，勇於超越，努力把人民海軍全面建成世界一流海軍。

演習同時，大陸福建海事局官網發布了另一個航行警告：台灣海峽2018年4月18日上午8時至晚間12時在24-52.9N/118-50.0E、24-52.9N/118-55.9E、24-42.6N/118-55.9E、24-42.6N/118-50E四點連線水域範圍內，進行實彈射擊軍事演習，禁止駛入。

據了解，解放軍上次在台灣海峽軍事演習，是在2015年11日至13日，演習實彈射擊高度8000公尺。當時大陸國台辦發言人馬曉光表示，這是福建省軍區部隊例行性實彈射擊訓練，是根據年度計畫安排。

(中時)