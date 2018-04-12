心繫牛群！李登輝冒雨巡視牛棚

2018年04月12日 19:43 中時 楊漢聲

李登輝誓言養出台灣和牛。（楊漢聲攝）

前總統李登輝擁有農經博士學位，雖然高齡94歲，卻退而不休，買下台北市陽明山擎天崗放牧的黑牛，更發下豪語要養出「台灣和牛」，他12日冒雨到花蓮兆豐農場巡視牛棚，由於年紀已大行動力大不如前，由基金會秘書長王燕軍開電動車載著，有媒體詢問何時能吃到台灣和牛，他笑著說謝謝沒給出明確時間。

李登輝多年前訪問日本石垣島，吃過石垣牛肉後讚不絕口，起心動念「也想在台灣養出好吃的牛」，於是在2年前選定位在花蓮的兆豐農場開始養牛，並設立育種研究所，培育由日本黑毛牛與台灣牛配種的「台灣和牛」以三芝故居命名為「源興牛」。

目前農場共有11公12母共23頭牛，去年培育更展現出初步成果，順利培育出4隻小牛，李登輝也曾說，要在3年內上市，要讓民眾不必遠赴日本就可以享用到美味的牛肉。

除了養牛外，李登輝還擴大事業版圖，今年3月起向新光兆豐農場外包所有乳牛，在12日巡視牛棚時，他滿心歡喜著看著牛隻，似乎成為專業的養牛專家，聽取每隻牛隻的狀況，頻頻點頭說好。

至於為何會挑選兆豐農場來養牛，原來兆豐農場土地曾跟他有一段緣分，李登輝曾表示，50多年前他曾以農業專家到此，當時這邊尚未開發，還是河川新生地，還親自搬過河床上的石頭，留下深刻的印象，盼在此一圓他的台灣和牛夢。

(中時)