台大醫學院女廁有針孔 台大、女校生都是受害者

2018年04月12日 19:44 中時 謝明俊

張嫌在台大醫學院女廁放置針孔馬桶吸把偷拍女學生如廁。〔謝明俊翻拍〕

警方查扣張嫌自製裝在馬桶吸盤內的偷拍針孔攝影機。〔謝明俊翻拍〕

台大醫學院教學大樓B1女廁，日前驚傳有偷拍狼潛入放置針孔，偷拍女學生如廁畫面，轄區中正一分局仁愛所員警追查2週逮獲張姓嫌犯，發現他竟然是知名台北科大畢業生，張嫌坦承從2014年還在校時就開始偷拍，將針孔裝在馬桶吸把的橡膠吸盤裡，再放在女廁內偷拍，犯案地點遍布大台北地區的大學、女子高中、女用公廁等，目前已有7名台大醫學院女學生出面指證被偷拍，警方已於4月11日將張嫌函送北檢偵辦。

25歲的張姓嫌犯自承以此手法偷拍女子如廁，時間長達4年，警方前往張嫌土城住處查扣張嫌電腦，在電腦硬碟發現多達7、800名被害女子如廁影像畫面，張嫌並坦承還有部分偷拍影片存放在個人雲端裡，警方將逐一清查其它被害女性中。

2018年2月26日，一名清潔婦在台大醫學院新教學大樓B1多功能小班教室旁的女廁清掃時，發現其中2間女廁內各有2支馬桶吸把，下方橡膠吸盤內竟都裝有針孔攝影機，清潔婦隨向校警反應，由校警向轄區中正一分局仁愛所報案。

仁愛所所長黃建彰獲報立即組成專案追查，調閱案發現場大樓內外以及週邊路口監視器，發現是一名年輕男子，騎機車由台大醫院進入停車場，停好機車後徒步走往靠近仁愛路的教學大樓，下到B1女廁，趁著女廁無人時，潛入女廁放置偷拍孔針。

警方檢視偷拍裝置，嫌犯是將針孔攝影機黏在馬桶吸把的橡膠吸盤內，將吸盤鑽開一個小孔供鏡頭拍攝之用，放置在女廁地面，被拍女生根本難以防備。

仁愛所專案員警掌握嫌犯所騎乘機車，查出是住在新北市土城區的25歲張姓男子後，向檢察官申請搜索票，於3月15日前往張嫌住處外埋伏，乘張嫌外出時將他逮捕，當場從張嫌身後背包裡起出5支裝妥針孔攝影機的馬桶吸把，警方一問大驚，原來張嫌正準備出門重回台大醫學院繼續偷拍，幸好被警方及時查獲攔阻。

警方進一步追問，赫然發現張嫌竟然是台北科大畢業生，但畢業幾年來都沒有固定正當工作，只靠打零工過日子，所以張嫌沒工作時，就在大台北地區找尋大學、公立女子高中、女子公廁等地點，放置針孔偷拍。

警方還發現，張嫌偷拍女被害人，如果發現對方長相不錯，竟還會透過肉搜查出被害人相關背景資料，然後親自前往被害人出入地點，或是上課教室守候被害人，想要當面印證被害人與偷拍畫面內容差異。

警方並查出，張嫌自行安裝針孔攝影機，除了有自行儲存影像功能外，張嫌還可透過手機進行遠端遙控，立即觀賞針孔所拍得畫面，因此，張嫌在26日當天潛入台大醫學院女廁放置針孔，就留在現場附近遙控，當清潔婦發現針孔時，張嫌透過遙控功能得知犯行曝光時，立即騎機車逃離台大醫學院。

警方從張嫌所偷拍畫面，清查出7名被害女生，全都是台大醫學院女學生，經被害人指證後，警方已在4月11日將全案依妨害祕密罪嫌函送台北地檢署偵辦。

(中時)