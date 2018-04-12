翁虹自豪獨立新女性代表 家庭、事業經營有成

2018年04月12日 19:51 中時 洪秀瑛

翁虹戲裡秀身段。（取自微博）

翁虹演出過程心理壓力大。（取自微博）

翁虹展現演技。（取自微博）

翁虹帶父親到九份玩。（取自微博）

翁虹幫父親慶生。（取自微博）

翁虹與老公劉冠廷。（取自微博）

翁虹日前在微博分享帶老公、父親等家人到台灣玩，91歲的學霸父親難得曝光，她寫道：「生命中兩個重要的男人～老爸與老公。這兩天難得爸爸在20年後重踏寶島，剛好適逢他91歲生日，謝謝天公作美，天氣不錯也感謝老公不辭勞苦規劃安排這兩天既充實又有效率的行程，讓爸爸開心的遊玩。」家人們一起享受天倫，歡樂溫馨。

先前有媒體提到她2007年結婚生女後就淡出演藝圈，翁虹今（12日）表示外界有所誤解，「其實了解熟悉我的朋友都知道，我是一隻勤勞的小蜜蜂，所以這說法是不正確的，因為我是個獨立新女性，我一直以來的觀念是家庭與事業可以並存，不會因為結婚而放棄經營有成的事業，也不會讓事業而忽略了家庭」。

她強調，「很慶幸能夠兩者兼顧，我也很自豪，因為我有個很棒的老公做我的強力後盾，幫助我同時做好這兩件事，還有個貼心的女兒在我工作很疲累回到家的時候，給我一個大大的擁抱。我很幸福也很感恩，家庭、事業都需要不斷的努力經營和維護，人活到老學到老」。

翁虹今年出道滿30年，影視作品已逾百部，她自認無愧於這份工作，「即使這麽多年下來，到今天我仍舊是一如往常的繼續努力，去嘗試接受不同的角色挑戰自己，每年我都希望看到自己的成長與進步，也希望以身作則給我女兒一個好榜樣」。

她與宋丹丹、劉莉莉、朱茵、鄔君梅等主演的電視劇《親愛的她們》，早前在湖南衛視首輪播出後，現在正在遼寧衛視播出

，4月底、5月初還將在河南衛視播出。該劇以年輕人的視角講述幾個60後攜手共度老年生活的故事。

翁虹先前接受陸媒訪問時分享：「從小我就講廣東話，不過因為家庭教育的關係，日常生活使用普通話游刃有餘。但《親愛的她們》余木子的角色要求使用同期聲，大量台詞，特別是情緒激動的吵架戲，形成極大的心理壓力。印象最深刻的就是跟杜源老師的吵架戲，讓我失眠了好幾天。」

(中時)