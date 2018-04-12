果香飄逸迎佳節 飯店母親節蛋糕即日起開放訂購

板橋凱撒大飯店全新「戀橘紅茶慕斯蛋糕」（圖前）、「皇冠鮮奶油野莓蛋糕」（圖後）即日起至5月12日開放預訂，售價分別為880元／6吋、800元／6吋。（圖片提供／板橋凱撒大飯店）

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歡慶母親節，台北凱撒大飯店推出「杏桃百香果乳酪慕絲」，售價780元／6吋。（圖片提供／台北凱撒大飯店）
台北亞都麗緻大飯店「珍愛獻禮蛋糕」，售價960元／6吋。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

母親節即將到來，各大飯店甜點好手爭相獻上好手藝，以美味蛋糕歡慶專屬媽咪節日。板橋凱撒大飯店即日起推出「戀橘紅茶慕斯」、「皇冠鮮奶油野莓」2款蛋糕，造型優雅的「戀橘紅茶慕斯蛋糕」以特製京都紅茶慕斯為基底，內餡夾入日本愛媛縣「柑橘絲」製成甘平醬，甘平香氣馥郁、皮薄汁多等特性，享有柑橘之冠美名，外層淋上融合法芙娜紅色巧克力醬，入口巧克力甜而不膩口感，尾韻帶有些微茶香，最後以底層酥脆杏仁片收尾;另款「皇冠鮮奶油野莓蛋糕」精選進口中澤鮮奶油為食材，搭配鬆軟海綿蛋糕，上方以各式新鮮草莓、覆盆子、紅醋栗等點綴，入口即化奶油混合蛋糕體，令人吮指回味。

台北凱撒大飯店則拿出「杏桃百香果乳酪慕絲」饗客，此次蛋糕以夏日浪漫風情為主題，加入大量百香果與杏桃果泥製成慕斯，外層淋上特製百香果醬汁，金黃色外觀與酸甜滋味，讓人食慾大開。想品嘗成熟大人口感蛋糕，不可錯過台北亞都麗緻大飯店全新「珍愛獻禮蛋糕」，結合榛果慕斯與鬆軟巧克力蛋糕體，底層搭配爆米花及白巧克力碎，最後再以巧克力片妝點成高雅緞帶禮盒，初嚐苦中帶甜滋味佐以爆米花特殊口感。

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