瑞士種族與宗教歧視案件一年增5成

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儘管瑞士對主要族群法、德、義間力求平等，但不等於其他少數族群不會被歧視，研究報告顯示，2017年瑞士境內發生、統計在冊的以種族、膚色或宗教為由發生的歧視案例數量比前一年增長了50%，不過報告認為這不是壞事，反彰顯瑞士抵制歧視的社會意識更強，相關諮詢服務也正在蓬勃興起。

媒體「瑞士資訊」9日報導，2017年一年內，瑞士27所種族歧視受害者諮詢中心共處理了301起歧視事件，相比2016年的199起，數量大幅攀升。瑞士維權網站humanrights.ch及瑞士反對種族主義委員會於4月9日公佈了相關報告。

報告作者指出，該資料並不意味著瑞士社會中種族歧視狀況的惡化。歧視現象舉報數量的增加歸因於當事人更有反種族主義的意識，而且諮詢中心的服務也越來越完善。研究者還主張，因為諮詢中心並沒有將所有歧視事件逐件紀錄，很多受害者也並沒有提出投訴，所以種族歧視事件的實際數量只會更多。

在這些案件中，排外主義是歧視案例的最大宗(2017年112起， 2016年94起)，之後依次是種族主義(2017年95起， 2016年71起)、仇視穆斯林情緒(2017年54起， 2016年 31起)以及對阿拉伯文化的偏見(2017年36起， 2016年17起)。

至於表達歧視的方式，排擠孤立是最常見的做法(占所有案例中的36%)，其次是辱駡(31%)，接著是誹謗詆毀(21%)及暴力行為(8%)。

(中時)

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