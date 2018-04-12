SBL》富邦橫掃裕隆 隊史第2次闖進冠軍賽

張宗憲12日貢獻19分、6助攻與5籃板的優異表現。(中華籃協提供)

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中時電子報

沒想到這個例行賽第1與第5的對決，竟以這種令人意外結局收場！富邦勇士12日辛苦擺脫糾纏，最後以83比77力退新北裕隆，直落四橫掃裕隆出局，這是富邦相隔4年後，隊史第2次闖進冠軍賽(也是更名富邦後的首次)，接下來瞄準隊史首冠！

再次更換先發陣容的裕隆，這次改採棄用控衛的鋒線組合，一開賽就曾領先富邦到11分，卻遭富邦逐漸追上，甚至靠著張宗憲在上半場還剩2分鐘左右的三分球命中(富邦上半場唯一1顆)，打完上半場，富邦反以35比33超前。

富邦第3節士氣如虹，張宗憲、蔡文誠與林書緯輪番投進三分球，換成富邦一度領先到11分，林書緯的好表現，讓坐在貴賓席的「林媽」吳信信，都不禁好幾次站起來振臂歡呼，不過塞勒第3節快結束時吞下個人第4犯。

「男模」呂政儒末節突然爆發，個人連進兩顆三分球，幫助裕隆73比72再次超前，但隨著李德威5犯畢業，奈維爾也在最後關頭「消失」，富邦重新搶回領先，蔡文誠更在最後32秒投進高難度打板，一舉確定富邦的勝利。

張宗憲替富邦貢獻19分、6助攻與5籃板，蔡文誠也有19分、9籃板及4助攻，塞勒17分、11籃板；裕隆則以胡凱翔14分最高，前役膝蓋受傷的奈維爾13分、14籃板。

(中時電子報)

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