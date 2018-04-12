網傳夜店隔衣搓奶影片太鹹濕 一干人遭法辦

警方認為穿著火辣舞女任由男客搓胸影片以構成妨害風化，因此將一干人等移送法辦。（擷自臉書X-CUBE）

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夜店散播揉胸影片發酵，警指出凡有違法之虞的營業場所，將以霹靂手段加強臨檢掃蕩，遏止歪風，籲請業者務必自律。（黃國峰翻攝）

中市南屯區某夜店於臉書官網上傳一段影片公開給民眾瀏覽，內容為一名女舞者穿著薄紗馬甲坐在男客大腿上，女舞者引導男客伸手到她胸部，當眾上演隔衣揉奶遊戲，行為尺度很鹹濕。業者雖已刪掉該影片，警方仍傳訊企劃、女舞者、夜店負責人等，訊後依妨害風化罪移送台中地檢署偵辦。

台中市警局第四分局大墩派出所所長周景彬11日晚間獲悉網路傳有該段影片後，連夜將上傳該影片的作者41歲黃男及20歲舞者謝女、夜店負責人古男傳詢到案。

黃男坦承上傳網路該段爭議影片，係為衝高夜店人氣，謝女表示受聘於夜店，上台後臨時起意大尺度演出。三人經員警詢問後分別依觸犯刑法第234條與刑法第235條妨害風化罪移送台中地檢署偵辦。

至於上台配合即興演出的男客，黃男與謝女均表示不認識，員警接續調查中。

大墩派出所所長周景彬表示，針對業者與舞者的脫序行為，一律從嚴究辦。凡有違法之虞的營業場所，均將列為重點目標，將以霹靂手段加強臨檢掃蕩，遏止歪風，籲請業者務必自律，勿心存僥倖。另該店妨害風化案件，併函請都市發展局、經濟發展局、消防局、國稅局臺中分局，依其權責裁罰，最嚴重裁罰可達勒令停止營業。

2018年04月12日　台中市▲夜店散播揉胸影片發酵，警指出凡有違法之虞的營業場所，將以霹靂手段加強臨檢掃蕩，遏止歪風，籲請業者務必自律。（黃國峰翻攝）

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