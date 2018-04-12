不滿掛日式就翻倍 老總開80元丼飯便當

丼飯、鍋燒麵口味多元，通通百元有找。（蔡依珍攝）

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咖哩豬排飯附上熬到濃稠噴香的咖哩醬，可淋可沾，內用還附上豆香味十足的味噌湯，只要90元。（蔡依珍攝）
炸豬排軟嫩不乾柴，一口咬下嚐得到鮮嫩多汁。（蔡依珍攝）
唐揚雞下種本選用雞腿肉，外皮酥脆、裡頭保有雞肉的鮮甜。（蔡依珍攝）
豬肉丼都使用大肉片，沾滿獨門配方的「丼汁」，噴香入味。（蔡依珍攝）
店內有丼飯、有鍋燒麵，中西合璧的鍋燒意麵是人氣商品。（蔡依珍攝）
資產公司總經理黃裕舜熱愛日式料理，感嘆掛上「日式」價格就翻倍，延攬師傅賣起丼飯便當，主打外送1個80元，要讓饕客吃好吃巧。（蔡依珍攝）

資產公司總經理黃裕舜熱愛日式料理，常為員工「叫便當」，感嘆掛上「日式」價格就翻倍，延攬師傅賣起丼飯便當，主打外送1個只要80元，嚴選溫體豬、老父自種自採的蔬菜，日式料理靈魂「味醂」也是天天新鮮現熬、不加味精，現點現做，要讓饕客吃好、吃巧。

黃裕舜說，自己熱愛日本料理，工作時常叫連鎖店的日式丼飯便當，但總覺得和台式便當原料相差無幾，價格卻翻2至3倍，1年半前到一位女員工家作客，她丈夫正好在日本料理店服務多年，一嚐他的自製豬肉丼飯後驚為天人，正好對方也想創業，一拍即合，興起自己賣丼飯便當的想法。

談到開店過程，黃裕舜笑說比過去任何事都難，秉持「好還要更好」，到各大知名丼飯店「取經」，研發時試吃數10碗，一度「吃到會怕」，最終才找出不加味精、純昆布和蔬果天天新鮮熬煮的黃金比例「丼汁」，和豬肉、牛肉片都絕配，嚐來健康又不甜膩，拍胸保證：「絕對比連鎖店好！」

黃裕舜說，食材嚴選溫體豬、澳洲牛，咖哩炸豬排軟嫩不乾柴，一口咬下嚐得到鮮嫩多汁，熬到濃稠噴香的咖哩醬可淋可沾，和豬排相得益彰。唐揚雞更是下種本選用雞腿肉，外皮酥脆、裡頭保有雞肉的鮮甜，保證一口接一口。

黃裕舜說，主打新鮮現做，絕不賣隔夜貨，至少3樣配菜的丼飯便當，外送通通只要80元，希望外食族也能嘗到便宜又大碗的日式料理。內用則從80元至90元不等，丼飯、鍋燒麵口味多元，還有中西合璧的鍋燒意麵，且都附上一碗豆香味十足的味噌湯，通通百元有找，歡迎來嚐鮮。

(中時)

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