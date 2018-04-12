蘇貞昌選新北「穩贏不輸」 網友分析最中肯

總統蔡英文(右)力邀蘇貞昌(左)參選新北市長。（民進黨中央提供）

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中時電子報
/綜合報導
前行政院長蘇貞昌(中)。(民進黨中央提供)

民進黨勸進前行政院長蘇貞昌參選下屆新北市長，身兼民進黨主席蔡英文的總統蔡英文今天上午約見蘇貞昌，成功勸說蘇代表民進黨出戰。網友指出，蘇貞昌參選新北市長是「穩贏不輸」，選情「再怎麼不濟，輕輕鬆鬆也有一千多萬(選票補助款)穩定入袋，如果僥倖贏得選舉，後勢自然又看漲了！」

蘇貞昌今天在兼任民進黨主席的總統蔡英文親自勸進後，口頭承諾願意承擔重責大任。隨後，蘇貞昌在臉書發文表示，蔡主席希望他能接受黨的徵召，參選新北市長，他已經當面向主席表示同意。蘇貞昌並指出，當年在保安宮廟埕說過不選第三次，現在無法遵守當年的承諾，他深深致歉，蘇貞昌說：「大局當前，我選擇承擔。」

綠營智庫亦公佈「新北市長選情民意調查」結果蘇貞昌支持度為42.6%，侯友宜為41.7%，兩人差距0.9個百分點，選情五五波，為蘇貞昌打氣加油。不過，最中肯的分析是網友剖析「對蘇貞昌而言，則是枯木逢春，再怎麼不濟，輕輕鬆鬆也有一千多萬穩定入袋，如果僥倖贏得選舉，後勢自然又看漲了！」，「穩贏不輸的局，傻瓜也會跳出來選到底！」

難怪，事前一民調外洩，指蘇貞昌若與國民黨新北市長參選人侯友宜對比，僅差0.1％；行政院長前院長游錫堃則落後14.7％。親游錫堃的選對會委員陳茂松不滿砲轟黨中央怎可以流出此份民調，要求徹查，另對宜蘭縣代理縣長陳金德放話說游錫堃回宜蘭參選之說是「欺人太甚」。

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

夜問打權》蘇貞昌小贏侯友宜 綠…

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