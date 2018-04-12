黑鷹打撈出水尋獲2遺體 疑似護理師、病患家屬

黑鷹直升機殘骸打撈出水，2具遺體由海巡艦艇運回台東。（莊哲權攝）

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黑鷹直升機殘骸打撈出水，2具遺體由海巡艦艇運回台東。（莊哲權攝）

終於可以回家了！失事墜入近千米海底長達67天的黑鷹直升機，12日下午兩點由飛安會協調出動高雄科技大學海洋探勘船寶拉麗絲號打撈出水面，機體僅剩中段機艙，機身內尋獲2具遺體，初步研判可能是護理師及病患家屬，將由台東地檢署確認身分。

編號NA-706的黑鷹直升機於2月5日深夜到蘭嶼執行病患後送，機上有正、副駕駛、機工長、病患、病患家屬及護理人員共計6人，11點49分從蘭嶼機場起飛3分鐘後失聯，禁錮暗黑、冰冷的海底長達62天，終於在12日下午2時許重見天日，但是僅剩扭曲變形的中段機艙。

飛安會經過2個多月的搜尋、定位及打撈，12日在蘭嶼西南方3海浬處，將墜入海底近1000公尺的黑鷹直升機打撈出水，飛安會表示，出水之殘骸為中段機艙部分，長寬高約25呎x12呎x12呎，將盡速拆解黑盒子進行解讀。

2具遺體12日傍晚由海巡艦艇運回台東，隨後送往殯儀館；台東地檢署主任檢察官連思藩表示，此次打撈作業尚稱順利，兩具遺體均只剩下骨頭，從衣物研判可能坐在直升機後座的女性，可能是護理師蔡邑敏和病患家屬，不過還要送到法醫研究所做最後的DNA確認，地檢署也將進一步釐清失事原因。

「風超大，又下雨，我很怕」，蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏在上直升機前幾分鐘，就曾用LINE向友人透露她心中的恐懼，果然難逃死劫，邑敏的媽媽哽咽地說，她先生10日接獲通知去驗DNA，聽聞飛機殘骸內尋獲遺體，宛如心頭又插上一刀，悲慟難抑。

(中時)

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