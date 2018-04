《地球防衛軍5》繁中版今夏上市 《防衛軍4.1》下殺3折優惠

2018年04月12日 22:39 中時 石欣蒨

即日起至18日期間,上一代的《地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR》期間限定特賣,最高可達3折的優惠。(PlayStation提供)

遊戲出家越來越注重視中文使用者的玩家,由D3 PUBLISHER INC.製作的PS4專用遊戲《地球防衛軍 5》即將於今年首次推出繁體中文化版,預計搭上暑假檔期,在本年夏季發售,同時前作《地球防衛軍 4.1》也同步推出限定期間優惠特賣,最高可達3折折扣,讓玩家先熟悉上一代遊戲之餘,也準備好成為新一代的「地球防衛軍」。

『地球防衛軍5』以與入侵的未知外星生命體進行對戰,賭上全球聯合機構軍EDF(Earth Defense Force)性命而不斷戰鬥的動作射擊遊戲,遊戲中共有4類型兵種、將近1000種的武器與兵器,準備挑戰多達100種以上的任務,預定也會推出在日本新增的追加任務包等內容,同時支援4人進行遊戲,還能分割畫面進行多人離線遊玩。

此次首度作繁體中文版本,也會以中文進行全程配音,而為紀念《地球防衛軍5》將於今年夏季發售,即日起至18日期間,上一代的《地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR》期間限定特賣,最高可達3折的優惠。

