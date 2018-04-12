關8巨蛋唱百場 「足建關8行政區」

2018年04月12日 20:53 時報周刊 溫博鈞

傑尼斯「關8」自冬季五大巨蛋巡演《關8娛樂中》後，僅隔半年便舉行夏季五大巨蛋巡演《關8娛樂中 果醬》。關8已在巨蛋開唱超過百場，成員大倉忠義驚呼：「約動員500萬人？都可建立『關8行政區』了！」

收錄夏季五大巨蛋巡演『關8娛樂中 果醬》最終場演出的影像作品，於日本發行首週便同時空降ORICON公信榜DVD及Blu-ray當週排行榜冠軍，更新「Blu-ray連續獲冠數」及「DVD＆Blu-ray連續同時獲冠數」的自我記錄至連續10張，銷量也比上一張作品成長，Blu-ray更是更新了自我最多首週銷量的記錄。

另外，DVD則連續15張獲冠，也是他們第16張的冠軍，使DVD獲冠數成為歷屆第二名。而加總音樂DVD及Blu-ray銷量的「綜合音樂影像排行榜」則第8次奪冠，獲冠數與Perfume並列歷屆第一名，冠軍連連人氣強強滾。

關8演唱會作品為何總是在銷售上氣勢驚人？正是因為關8多才多藝的演出，總是讓觀眾目不暇給大讚精彩。此次作品亦不例外，以收錄在專輯《果醬》中，由大牌歌手及豪華音樂人陣容提供的繽紛歌曲為主軸，並穿插新舊人氣歌曲，成為十分特別的曲目安排。透過出道至今培養的舞蹈、樂團、綜藝實力，以多彩多姿的形態帶來兩段不同的演唱會構成，是只有關8才能夠展現的綜合娛樂演唱會。

而本作將於4月13日發行全篇附繁體中文字幕的台壓版本，初回限定盤特典影像收錄巡迴演唱會幕後花絮及各地MC集錦，並除了隨產品附演唱會寫真冊外，為了紀念「201∞年」這個Special Year的第一彈發行，唱片公司還不計成本地從日本進口了原裝行事曆手冊附加在裡面，回饋給EIGHTER們的支持。

(時報周刊)