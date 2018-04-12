方文琳22歲愛女處女秀 她給這個分數

2018年04月12日 20:52 中時 洪秀瑛

李又汝（左起）、于齊優、方文琳、王瞳。（民視提供）

演員群。（民視提供）

民視金鐘劇《微笑。淚》今首映，該劇描述關懷身心障礙者與自閉症面對人生課題的故事。方文琳首次和22歲女兒于齊優一起演出，女兒劇中有哭戲，她為了引導女兒掉淚想盡辦法：「我躲在桌子下帶著她入戲，從狗狗死了到我離婚後帶著她們長大的辛苦都說了，蹲著瞄她一眼，想說怎麼還沒哭，我自己都哭到淚流滿面」，于齊優當時看到媽媽哭成那樣，也覺得媽媽怎麼這麼厲害。

方文琳憶起自己的第一部戲，表現生澀被罵慘了，網路上至今還在流傳，她都不敢看。戲裡演方文琳女兒的王瞳，也說自己第一次拍戲時「簡直就是一場災難」，覺得于齊優已經表現得很棒。于齊優對處女秀表現，以滿分10分來說自打了4分，方文琳則幫女兒打6分。于齊優現在大三，方文琳說，未來不會反對女兒入行，她因為還有拍戲工作，所以不會幫女兒打理演藝工作，認為把女兒交給專業經紀人比較適合。

方文琳被問到狄鶯兒子孫安佐事件，方文琳表示自己為人母，很能感同身受，只要是當父母的遇到這種事都很著急，「但我相信以狄鶯的個性，一定能夠處理好。」她自己過去從來沒想過要送2個女兒出國讀書，「我連去外地工作都捨不得跟她們分開，根本不可能把她們送出國去念書，而且不在身邊，會一直擔心她們的安全。」

她說2個女兒也很黏她，前幾天還撒嬌說很久沒吃到媽媽的愛心早餐，方文琳自豪是開明的雙子座媽媽：「我希望老大齊優趕快交男朋友，想刺青也沒問題，年輕不要留白，只要不做傷害自己或別人的事就可以。」

女兒們將來如果帶的是「女朋友」回家，方文琳說不介意：「只要她們開心幸福就好」。小女兒將來也打算進演藝圈？她說「我有告訴她們，現在演藝圈不是很好混，自己還是要多學、多看」。《微笑。淚》播出時間民視無線台4月15日（週日）晚上10點，6月在龍祥電影台播出。

(中時)