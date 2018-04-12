Live.me旅日大主播優小娜 昏倒送醫超敬業

2018年04月12日 20:59 時報周刊 溫博鈞

Live.meVoice2 日籍主播優小娜。（照片提供：Live.me）

近來直播當道，眾多直播平台成為年輕世代中的媒體主流，Live.me直播更創首例，砸下千萬元為直播主們在4/28、4/29一連兩天，在三創舉辦三場大型演唱會。其中旅日大主播優小娜特別多次回台排練、定裝，每個服裝細節都要親自參與，水土不服昏倒送醫，超級強迫的敬業精神嚇壞製作團隊！

這次演唱會除了共有十五位直播主會上台演出，LamiGirls全員也將到現場支持。演唱會為Live.me年度盛事，邀請曾參與三金大型典禮製播的主創團隊負責內容規劃，總投資金額超過四台直升機價錢。

2017年初Live.me直播進入台灣市場，舉辦第一屆才藝主播歌唱比賽「Live.meVoice」，短時間內讓平台匯聚大量才藝型的開播用戶，相隔一年後再度舉辦『Live.meVoice2』，以音樂祭的概念盛大舉辦三場售票演唱會，有別於其他平台舉辦盛典，精品、直升機的金錢攻勢，Live.me實際回饋給主播更大的舞台，並邀請曾為周杰倫、阿妹等大明星伴舞的Amy老師擔任舞蹈總監。

Live.me全球CEO何雁丹表示，平台鼓勵各方面的創作者開直播展現自己，在Live.me直播可以無國界的與全世界創作者交流，接下來也將規劃幫主播發行數位單曲的計畫，讓更作創作者在平台得到更合理的分潤機制，每個人的創作都是有價值的，都能在Live.me找到自己圓夢的舞台。

(時報周刊)