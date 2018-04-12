文在寅：只有朝美無核化協議履行 才能解決兩韓問題

2018年04月12日 21:34 中時 蔡致仁

南韓總統文在寅12日在青瓦台與韓朝首腦會談籌委會元老顧問團共進午餐。文在寅指出，光靠韓朝談判無法破解半島僵局，只有朝美之間的無核化協議得以履行，韓朝問題才能得到解決。

文在寅表示，我們必須爭取韓朝首腦會談取得成功，進而推動朝美首腦會談圓滿成功，哪一個都不是易事。此次韓朝、朝美首腦會談將對半島全面無核化、建立永久性和平機制、韓朝關係可持續發展帶來難得的機會。

文在寅表示，我們已舉辦兩次韓朝首腦會談，並發表《7·4韓朝共同聲明》《韓朝基本協議》《6·15共同宣言》《10·4韓朝共同宣言》。然而，當前局勢比過去任何時候都要嚴峻，近十年來韓朝關係陷入僵局，軍事緊張局勢激化，朝鮮核導力量在不斷升級。

文在寅表示，如今韓朝關係不能由政府單獨解決，必須獲得國民對政府政策的支持和認同，懇請在座的各位顧問為凝聚國民力量發揮更多作用。文在寅還指出，各位顧問不僅是韓朝關係專家，也是為了發展韓朝關係做出突出貢獻的人士，大家的經驗智慧是成功籌辦韓朝首腦會談所不可或缺的。

韓朝首腦會談顧問團由前統一部長官林東源、丁世鉉、李鍾奭等促成兩次韓朝首腦會談的政壇元老組成。

另據南韓《中央日報》報導，南韓與美國外交當局為應對即將到來的韓朝、朝美首腦會晤，決定定期舉行南韓駐美國大使館與美國國務院之間的協商會議。

(中時)