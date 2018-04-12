文在寅：只有朝美無核化協議履行 才能解決兩韓問題

友善列印
中時

南韓總統文在寅12日在青瓦台與韓朝首腦會談籌委會元老顧問團共進午餐。文在寅指出，光靠韓朝談判無法破解半島僵局，只有朝美之間的無核化協議得以履行，韓朝問題才能得到解決。

文在寅表示，我們必須爭取韓朝首腦會談取得成功，進而推動朝美首腦會談圓滿成功，哪一個都不是易事。此次韓朝、朝美首腦會談將對半島全面無核化、建立永久性和平機制、韓朝關係可持續發展帶來難得的機會。

文在寅表示，我們已舉辦兩次韓朝首腦會談，並發表《7·4韓朝共同聲明》《韓朝基本協議》《6·15共同宣言》《10·4韓朝共同宣言》。然而，當前局勢比過去任何時候都要嚴峻，近十年來韓朝關係陷入僵局，軍事緊張局勢激化，朝鮮核導力量在不斷升級。

文在寅表示，如今韓朝關係不能由政府單獨解決，必須獲得國民對政府政策的支持和認同，懇請在座的各位顧問為凝聚國民力量發揮更多作用。文在寅還指出，各位顧問不僅是韓朝關係專家，也是為了發展韓朝關係做出突出貢獻的人士，大家的經驗智慧是成功籌辦韓朝首腦會談所不可或缺的。

韓朝首腦會談顧問團由前統一部長官林東源、丁世鉉、李鍾奭等促成兩次韓朝首腦會談的政壇元老組成。

另據南韓《中央日報》報導，南韓與美國外交當局為應對即將到來的韓朝、朝美首腦會晤，決定定期舉行南韓駐美國大使館與美國國務院之間的協商會議。

(中時)

韓美密切溝通籌備與北韓會談 拿水瓶砸員工的臉 韓航千金公開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。