王瞳裝嫩扮19歲耍叛逆 片場被方文琳逼哭

王瞳（右起）、方文琳、于齊優、李又汝。（民視提供）

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余秉諺（右起）、王瞳、方文琳、于齊優、李又汝、陳謙文。（民視提供）
李又汝（右起）、賴曉誼、于齊優。（民視提供）
邱子芯（右起）、陳謙文、余秉諺。（民視提供）
方文琳母女。（民視提供）
演員群。（民視提供）
張富貴（右起）、方文琳、應蔚民。（民視提供）

民視電視電影《微笑。淚》今首映會，劇中講述關懷身心障礙者與自閉症面對人生課題，終其一生需要的照顧與關懷與一般人一樣，全劇以愛貫穿，喚醒大眾對他們的關心。劇中演員方文琳、王瞳、余秉諺、陳謙文、李又汝、應蔚民、張富貴、邱子芯、賴曉誼、于齊優及客串的北七樂團都出席。

32歲的王瞳這次裝嫩演出19歲叛逆少女，她飾演方文琳的女兒，有場母女的對戲，十分賺人熱淚。王瞳劇中的行頭都是自己準備，也為角色刻意嘟嘴裝可愛，談起戲中帶北七樂團演出一場唱歌的戲，「在歌唱前輩文琳姊面前唱歌真得很緊張，腋下都濕到不行，為了唱歌那場戲還特地去錄音室錄音」，她的男友艾成擔任製作人，他唱一句她學一句，錄起來串成一首歌，艾成事後覺得演員真是厲害，王瞳竟然都達到他的要求，誇女友很有天份。

劇中飾演身心障礙者的李又汝，螢幕初吻獻給陳謙文，自爆當天帶牙膏牙刷到現場，沒想到吻戲的對手陳謙文熱情帶著紅豆湯給她，被她狠狠拒絕，陳謙文說：「拍戲那幾天剛好是最冷的時候，沒想到被拒絕，原來是又汝怕牙縫卡紅豆」，也笑說這場吻戲畫面唯美，但其實兩人待的地方是在公廁外面，邊吻還聞到異味飄出，讓他們印象深刻。

邱子芯說，劇中她必須強悍的保護于齊優，其實自己的個性就是「正義姊」，演起來很過癮。飾演中度身心障礙的賴曉誼，回想當初演出一場「笑著流淚」的戲，因為給自己壓力太大、情緒太多，演著演著竟吐了，自我要求非常高，最後在導演林霸帶領下找到方法釋放情緒，因此成長很多。

《微笑。淚》4月15日（週日）晚上10點在民視播出，6月在龍祥電影台播出。

(中時)

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