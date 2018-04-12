SBL》看好跟璞園爭冠 許晉哲：沒有恩怨

儘管璞園與金酒還沒分出勝負，富邦總教練許晉哲仍看好前東家璞園晉級。(中華籃協提供)

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中時電子報

富邦勇士爆冷直落四橫掃例行賽第1新北裕隆，隊史第2次闖進SBL總冠軍賽，賽後問到富邦總教練許晉哲，比較看好今年會跟誰爭冠？他毫不思索回答，「我當然比較看好璞園，我們之間沒有恩怨，畢竟當年是璞園給我舞台！」

許晉哲表示，假如總冠軍賽碰上璞園會很難打，因為璞園太多人知道他想幹嘛，「包含林金榜、陳世杰、戴維斯、簡浩等球員，都跟了我很多年時間了，甚至璞園總教練麥班達也是我帶的，感覺就很討厭，對戰也蠻難預測結果。」

能以直落四橫掃裕隆出局，許晉哲強調自己從來不預測什麼，「就跟宗憲昨天講的，要拿最後1勝永遠是最難的，今晚應該是我最緊繃的1戰，我腦子裡面一直很怕輸，甚至延長戰線，但看到我們挺過第1節，內心就踏實多了。」

許晉哲表示，富邦把他找回來就是想要爭冠，儘管例行賽表現，他只給50分，如今隨著闖進總冠軍賽，許總目標當然不僅於此，「就跟我的名字晉哲(發音接近盡責)一樣，我會繼續努力幫助球員成長，展現對冠軍的真正渴望。」

今年季後賽首次出席賽後記者會的裕隆執行教練魏永泰，用「就是輸4場」形容當前心情，「我必須坦承我們在季後賽沒調整好，傷兵也太多，尤其浪花兄弟(呂政儒、周士淵)都有傷，唯一慶幸的是不少年輕球員都打了出來。」

拿下本季年度MVP的呂政儒，賽後先大嘆了一口氣，然後只說出，「很不甘心！」就低著頭離開記者室，看著他落寞走在新莊體育館的走道上，讓人不禁感覺相當辛酸，畢竟裕隆與他努力了一整季，卻在季後賽次輪就提前淘汰了。

(中時電子報)

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