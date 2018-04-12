不顧大陸反對 青銅虎鎣1690萬元台幣在英拍出

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旺報

英國坎特伯雷拍賣行在當地時間11日，對疑似圓明園的流失文物西周「青銅虎鎣」進行拍賣，最後41萬英鎊（約新台幣1690萬元）成交，遠遠高出了最初的20萬英鎊的最高估價。

儘管大陸國家文物局10日已再次發表聲明強烈反對並嚴正抗議；中國拍賣行業協會也表示若執意拍賣，將聯合中國所有文物拍賣企業承諾永不與其合作。但拍賣行藝術顧問強調古物是「英國軍隊的『合法』報酬」，支付給士兵，且買主不會面臨法律訴訟。

拍賣進行時，買家出價從最低的12萬英鎊開始，很快超過了20萬英鎊的最高估價。最終，拍賣商Cliona Kilroy以每1萬英鎊的價格進行投標，最終以41萬英鎊的價格拍得。依據拍賣行之前預估，此次被拍賣的「虎鎣」歷史可追溯至3000年前，估價約在12萬鎊至20萬英鎊之間（約合新台幣495萬元至825萬元）。

對於這次拍賣，大陸國家文物局3月曾發表聲明，並透過多管道與坎特伯雷拍賣行溝通，要求遵守國際公約精神與職業道德準則，終止相關拍賣和宣傳活動。10日，國家文物局再發聲明強調，強烈反對並譴責坎特伯雷拍賣行不顧中方嚴正抗議，執意拍賣疑似非法流失文物，並以戰爭劫掠文物為名進行商業炒作的行為。

據了解，「虎鎣」歷經清末八國聯軍洗劫圓明園後流入英國，最早的擁有者是英國海軍上尉伊凡斯（Harry Lewsi Evans）。他在一封家信中稱，自己曾參與占領圓明園，搶走的珍貴文物中包含青銅器。這封信與虎鎣被倫敦古董商吉布森（Alstair Gibson）所發現。

有說法稱，「虎鎣」是一種盛水的器物，且器型比較特別，三個腿柱一般為圓錐體，而這件為圓柱體腿柱。它一般是與「盤」類青銅器形成「組合套裝」。但也有說法認為，「鎣」實際上是備火長頸瓶，可能是一種油壺。因此，「鎣」的本來面目還有待研究。

(旺報)

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