2018坎城影展競賽片 賈樟柯5度闖關PK是枝裕和

2018年04月12日 21:14 中時 潘鈺楨

湯唯（右）主演的《地球最後的夜晚》入圍「一種注目」單元。（翻攝自網路）

今年海報以尚盧高達1965電影《狂人皮埃洛》為主視覺。（取自坎城影展官網）

第71屆坎城影展於當地12日上午11點發表競賽單元入圍作品，影展主席勒斯鳩（Pierre Lescure）及總代表佛里莫（Thierry Fremaux）在巴黎公布。華語片在連兩年缺席下今年終於有所斬獲，由趙濤與廖凡主演、馮小剛客串的《江湖兒女》，讓大陸導演賈樟柯5度前進坎城！

張艾嘉演出、金馬獎最佳新導演畢贛執導的第2部作品《地球最後的夜晚》入圍「一種注目」單元，湯唯、李鴻其皆參與演出。亞洲電影方面尚有日本導演是枝裕和的《行竊家族》、濱口龍介執導的《睡著也好 醒著也罷》，以及韓國導演李滄東的《燃燒》（Burning，暫譯）入圍競賽單元。台灣電影今年並未交出代表作。

競賽片單中一如預期地沒有Netflix作品，內容總監泰德沙倫德（Ted Sarandos）先前接受外媒專訪時對影展態度作出回應：「Netflix對影展感到相當失望，也認為除了坎城影展外，電影界應改變過去守舊的規定。」影展今年評審團主席由凱特布蘭琪（Cate Blanchett）領軍，其他入圍的還有美國導演史派克李（Spike Lee）的《黑色黨員》（BlacKkKlansman，暫譯）、法國導演尚盧高達（Jean-Luc Godard）的《影像之書》（Le Livre d’image，暫譯）、波蘭導演帕威帕利科斯基（Pawel Pawlikowski）的《冷戰》（Zimna Wojna，暫譯）等。影展將於當地時間5月8日至19日舉行。

第71屆坎城影展競賽片：

《人盡皆知》（Everybody Knows，暫譯）／西班牙／阿斯加爾法爾哈迪（Asghar Farad）

《交戰》（At War，暫譯）／法國／Stéphane Brizé

《犬人》（Dogman，暫譯）／義大利／馬提歐加洛尼（Matteo Garrone）

《畫冊》（Le Livre d’image，暫譯）／法國／尚盧高達（Jean-Luc Godard）

《睡著也好 醒著也罷》／日本／濱口龍介（Ryusuke Hamaguchi）

《喜歡你、愛上你、逃離你》（Sorry Angel）／法國／克里斯多福歐諾黑（Christophe Honoré）

《太陽女孩》（Girls of the Sun，暫譯）／法國／Eva Husson

《江湖兒女》／大陸／賈樟柯

《我們一家都是賊》（暫定）／日本／是枝裕和（Hirokazu Kore-eda）

《燃燒》（Burning，暫譯）／韓國／李滄東

《迦百農》（Capernaum，暫譯）／黎巴嫩／娜迪拉巴琪（Nadine Labaki）

《黑色黨徒》（Blackkklansman，暫譯）／美國／史派克李（Spike Lee）

《三張面孔》（Three Faces，暫譯）／伊朗／賈法爾帕納希（Jafar Panahi）

《解碼遊戲》（Under the Silver Lake）／美國／ 大衛勞勃米切爾（David Robert Mitchell）

《沒有煙硝的愛情》（Cold War）／波蘭／Pawel Pawlikowski

《時光旅人》（Happy as Lazzaro，暫譯）／義大利／愛麗絲洛瓦赫（Alice Rohrwacher）

《Yomeddine》／埃及／A.B. Shawky

《夏日》（Summer，暫譯）／俄羅斯／奇里歐西里布尼卡夫（Kirill Serebrennikov）

(中時)