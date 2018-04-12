2018坎城影展競賽片 賈樟柯5度闖關PK是枝裕和

趙濤是賈樟柯御用女主角，繼續在《江湖兒女》挑大樑。（翻攝自網路）

友善列印
中時
湯唯（右）主演的《地球最後的夜晚》入圍「一種注目」單元。（翻攝自網路）
今年海報以尚盧高達1965電影《狂人皮埃洛》為主視覺。（取自坎城影展官網）

第71屆坎城影展於當地12日上午11點發表競賽單元入圍作品，影展主席勒斯鳩（Pierre Lescure）及總代表佛里莫（Thierry Fremaux）在巴黎公布。華語片在連兩年缺席下今年終於有所斬獲，由趙濤與廖凡主演、馮小剛客串的《江湖兒女》，讓大陸導演賈樟柯5度前進坎城！

張艾嘉演出、金馬獎最佳新導演畢贛執導的第2部作品《地球最後的夜晚》入圍「一種注目」單元，湯唯、李鴻其皆參與演出。亞洲電影方面尚有日本導演是枝裕和的《行竊家族》、濱口龍介執導的《睡著也好 醒著也罷》，以及韓國導演李滄東的《燃燒》（Burning，暫譯）入圍競賽單元。台灣電影今年並未交出代表作。

競賽片單中一如預期地沒有Netflix作品，內容總監泰德沙倫德（Ted Sarandos）先前接受外媒專訪時對影展態度作出回應：「Netflix對影展感到相當失望，也認為除了坎城影展外，電影界應改變過去守舊的規定。」影展今年評審團主席由凱特布蘭琪（Cate Blanchett）領軍，其他入圍的還有美國導演史派克李（Spike Lee）的《黑色黨員》（BlacKkKlansman，暫譯）、法國導演尚盧高達（Jean-Luc Godard）的《影像之書》（Le Livre d’image，暫譯）、波蘭導演帕威帕利科斯基（Pawel Pawlikowski）的《冷戰》（Zimna Wojna，暫譯）等。影展將於當地時間5月8日至19日舉行。

第71屆坎城影展競賽片：

《人盡皆知》（Everybody Knows，暫譯）／西班牙／阿斯加爾法爾哈迪（Asghar Farad）

《交戰》（At War，暫譯）／法國／Stéphane Brizé

《犬人》（Dogman，暫譯）／義大利／馬提歐加洛尼（Matteo Garrone）

《畫冊》（Le Livre d’image，暫譯）／法國／尚盧高達（Jean-Luc Godard）

《睡著也好 醒著也罷》／日本／濱口龍介（Ryusuke Hamaguchi）

《喜歡你、愛上你、逃離你》（Sorry Angel）／法國／克里斯多福歐諾黑（Christophe Honoré）

《太陽女孩》（Girls of the Sun，暫譯）／法國／Eva Husson

《江湖兒女》／大陸／賈樟柯

《我們一家都是賊》（暫定）／日本／是枝裕和（Hirokazu Kore-eda）

《燃燒》（Burning，暫譯）／韓國／李滄東

《迦百農》（Capernaum，暫譯）／黎巴嫩／娜迪拉巴琪（Nadine Labaki）

《黑色黨徒》（Blackkklansman，暫譯）／美國／史派克李（Spike Lee）

《三張面孔》（Three Faces，暫譯）／伊朗／賈法爾帕納希（Jafar Panahi）

《解碼遊戲》（Under the Silver Lake）／美國／ 大衛勞勃米切爾（David Robert Mitchell）

《沒有煙硝的愛情》（Cold War）／波蘭／Pawel Pawlikowski

《時光旅人》（Happy as Lazzaro，暫譯）／義大利／愛麗絲洛瓦赫（Alice Rohrwacher）

《Yomeddine》／埃及／A.B. Shawky

《夏日》（Summer，暫譯）／俄羅斯／奇里歐西里布尼卡夫（Kirill Serebrennikov）

(中時)

王瞳裝嫩扮19歲耍叛逆 片場被方… Ella慶勁寶滿周歲 示愛「賴解孵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。