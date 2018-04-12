美軍鬧機瘟！裁撤人才、戰機難維護成致命原因

2018年04月12日 21:25 中時電子報 何宜玲

一架美國海軍陸戰隊AV-8B戰機。(圖/美國海軍)

美軍最近不到1個月就摔了6架戰機，並造成16名機組人員不幸喪生，讓外界關注美國軍隊內部究竟發生了什麼事。根據數據指出，2013年美軍載人戰機總共釀出656起事故，但是到了2017年，事故數量激增到909次，大幅上升了39%。但是美軍機2017年的總飛行時間卻比2013年減少了17萬個小時。分析原因指出，美軍選擇優先將國防經費投入購買新武器，刪減大批有經驗的團隊人才，造成軍機維護狀況低下，讓美軍近期一直籠罩在墜機的陰影中。

根據《防衛新聞》(Defense News)報導，上個星期短短不1到個禮拜的時間裡，美軍連續發生了4起墜機事件，造成7名士兵不幸罹難。

本月6日，美軍陸軍一架AH-64阿帕契直升機墜毀，造成2名士兵死亡。4日，一架美國空軍雷鳥特技小組F-16戰機，在內華達測試暨訓練場進行例行表演訓練時失事墜毀，機上飛行官不幸喪生。這次雷鳥特技小組發生意外甚至打破了自1982年以來，長達36年零致命的飛安紀錄，相當可惜。

本月3日，一架美國海軍陸戰隊AV-8B戰機從吉布提Ambouli 國際機場起飛後，因不明原因失控墜毀，飛行員緊急跳傘逃生，受傷送醫。當日稍晚，一架海軍陸戰隊CH-53E超級種馬直升機，在加州附近進行例行訓練時發生意外，機上4名飛行員全數罹難。這是美國陸戰隊1天之內連續發生2起航空事故。

根據美國國防部統計數據顯示，2013年美軍載人戰機總共釀出656起事故，但是到了2017年，事故數量激增到909次，大幅暴增將近4成。但是美軍機2017年的總飛行時間卻比2013年減少了17萬個小時。報導分析說，這是由於美國自2013年從伊拉克撤軍以後，對國防經費削減的結果。美軍裁撤了大批有經驗的地勤人員，結果造成軍機維護的狀況非常不理想。並且，美軍在經費緊縮的狀況之下，優先選擇了購買新型裝備，反而忽略了維持團隊人才的重要性。

(中時電子報)