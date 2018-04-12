陸千萬件文物流失 許多是自己人幹的

友善列印
旺報

回首1860年，英法聯軍入侵圓明園時，洗劫的文物遠不止「虎鎣」。當年大量珍貴文物被劫、被毀。據中國文物學會統計，1840年以來，超過1000萬件中國文物流失到海外。過去，因外界的劫掠造成大量中國文物損失，但中國人自己造成的流失也不在少數。

末代皇帝溥儀在自傳《我的前半生》中，就詳細記述了清朝寶物的璀璨以及文物流失的嚴重情況。「明清兩代數百年來帝王收集的寶物，除了先後兩次被外國士兵拿走的以外，其餘大都留在宮中。這些都沒有清點，就算有記錄也沒人檢查，所以有沒有不見、有多少遺失也沒人知道。」

溥儀還說「現在想來，這宛如一場大掠奪。參加掠奪的，上下交相賊。換言之，大概有機會偷的，沒有不去偷，簡直是天不怕地不怕。」

偷的方法千百種。太監趁夜摸黑踹開保存文物的倉儲大門，撬開門鎖，拿走寶物。大臣、官員們也巧立名目借出寶物，偽裝合法地把文物帶出，卻從此有去無回。溥儀知曉這些事，但不知怎麼辦，只是回想「我只想著其他人正在偷走我的財產。」

清朝末年，紫禁城所在地成為中國藝術品流出的主要管道；辛亥革命後，上海也加入文物買賣市場。當時的上海商人因將文物高價賣給歐美人士嘗到甜頭。歐美人士回到母國，再以更高價轉賣致富。

(旺報)

不顧大陸反對 青銅虎鎣1690萬元…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。