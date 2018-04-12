陸千萬件文物流失 許多是自己人幹的

2018年04月12日 21:19 旺報 李鋅銅

回首1860年，英法聯軍入侵圓明園時，洗劫的文物遠不止「虎鎣」。當年大量珍貴文物被劫、被毀。據中國文物學會統計，1840年以來，超過1000萬件中國文物流失到海外。過去，因外界的劫掠造成大量中國文物損失，但中國人自己造成的流失也不在少數。

末代皇帝溥儀在自傳《我的前半生》中，就詳細記述了清朝寶物的璀璨以及文物流失的嚴重情況。「明清兩代數百年來帝王收集的寶物，除了先後兩次被外國士兵拿走的以外，其餘大都留在宮中。這些都沒有清點，就算有記錄也沒人檢查，所以有沒有不見、有多少遺失也沒人知道。」

溥儀還說「現在想來，這宛如一場大掠奪。參加掠奪的，上下交相賊。換言之，大概有機會偷的，沒有不去偷，簡直是天不怕地不怕。」

偷的方法千百種。太監趁夜摸黑踹開保存文物的倉儲大門，撬開門鎖，拿走寶物。大臣、官員們也巧立名目借出寶物，偽裝合法地把文物帶出，卻從此有去無回。溥儀知曉這些事，但不知怎麼辦，只是回想「我只想著其他人正在偷走我的財產。」

清朝末年，紫禁城所在地成為中國藝術品流出的主要管道；辛亥革命後，上海也加入文物買賣市場。當時的上海商人因將文物高價賣給歐美人士嘗到甜頭。歐美人士回到母國，再以更高價轉賣致富。

(旺報)