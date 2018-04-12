「前蜘蛛人」前進坎城 《解碼遊戲》入圍競賽片

2018年04月12日 21:26 中時 潘鈺楨

《喜歡你、愛上你、逃離你》。（傳影提供）

坎城影展今公布第71屆競賽片入圍名單。其中《社群網戰》、《魔球》、《格雷的五十道陰影》製片團隊新作，導演大衛勞勃米契爾的《解碼遊戲》（Under The Silver Lake），在美國獨立精神獎獲包括最佳影片等三項提名。米契爾展現創作才華及對氣氛營造的出色掌控。這次新片找來蜘蛛人安德魯加菲、《羅根好好運》芮莉克亞芙主演，再度角逐坎城影展最高榮譽。

《解碼遊戲》故事描述山姆（安德魯加菲爾德飾演）意外認識了神秘女孩莎拉（芮莉克亞芙飾演），深深對她著迷。兩人共度甜蜜夜晚隔天，山姆發現女神就此人間蒸發，他深信莎拉一定有留下什麼訊息，全心解密尋找她的下落。在洛杉磯的銀湖社區，光鮮亮麗外表下不為人知的駭人秘密即將揭開。電影7月20日在台上映。

另外《喜歡你、愛上你、逃離你》（Plaire, Aimer et courir vite）由《最愛小情歌》克里斯多福歐諾黑執導，故事描述40歲的熟男作家賈克住在巴黎，對自己人生充滿絕望的他，遇見了的亞瑟，就讀文學系的亞瑟正向樂觀，揮霍不完的青春照應著賈克對人生的索然無味，他們相識、相戀，就像大多數的情侶，他們會相愛相惜，如同一個甜美的夢、如同一個傷心的故事。電影也將在台上映。

(中時)