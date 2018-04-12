坎城影展迎接新面孔 歐、日新導演擠進競賽片單元

2018年04月12日 21:30 中時 潘鈺楨

坎城影展今公布第71屆競賽片入圍名單。其中主競賽片單元出現了許多首次擠身主競賽的導演，像是《沒有煙硝的愛情》（COLD WAR），是2015年的奧斯卡最佳外語片得主《依達的抉擇》導演帕威帕利科斯基(Paweł Pawlikowski)最新作品，電影描述1950年代橫跨四國戀愛的一對情侶愛情故事，電影中有大量的爵士音樂元素，浪漫細緻，優雅又具有時代感的魔力。電影預計下半年在台上映。

《睡著也好 醒來也罷》（ASAKO I & II）則為日本導演濱口竜介(Hamaguchi Ryusuke ) 最新作品，改編自芥川獎得獎作家柴崎友香的同名人氣小說，東出昌大和唐田英里佳主演。《睡著也好 醒來也罷》的導演濱口竜介年僅39歲，是國際影壇繼是枝裕和、河瀨直美最具創造力的日本當代導演，更被譽為大師接班人。電影預計下半年在台上映。

另外，致力於拉拔新秀的「一種注目單元」片單，阿根廷電影《天使怎麼了》（EL ANGEL）由《生命中最抓狂的小事》、《大犯罪家》阿莫多瓦幕後班底製作，阿根廷導演路爾斯奧特加(Luis Ortega)執導，改編自真人真事、轟動阿根廷的犯罪故事，描述年僅17歲的青少年犯下多起兇殺案後遭逮捕，因為其俊美的外表被媒體稱為「死亡天使」，他也是該國有史以來牢刑最久的罪犯。

(中時)