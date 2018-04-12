是枝裕和《我們一家都是賊》入選坎城競賽單元

2018年04月12日 21:45 時報周刊 溫博鈞

坎城影展於台灣時間12日下午公佈競賽單元入選名單。日本名導是枝裕和的最新作品《我們一家都是賊》（片名暫定）一如預期，入選競賽單元，將與其他多部作品共同角逐年度最高榮譽「金棕櫚獎」。

是枝裕和是日本當代最受推崇的導演之一，也是坎城影展最愛邀約的日本導演之一。他曾以《這麼…遠，那麼近》、《無人知曉的夏日清晨》、《我的意外爸爸》、《海街日記》四度獲選坎城影展主競賽單元，更以《我的意外爸爸》榮獲評審團特別獎肯定。另外兩部作品《空氣人形》、《比海還深》也曾入選坎城影展「一種注目」單元。這回以《我們一家都是賊》（片名為暫定）七度獲得坎城影展青睞，並第五度角逐最佳影片「金棕櫚獎」，也讓人十分期待這回將有豐富斬獲。

本片劇情描述在東京下町林立的高樓大廈之間，不合時宜地殘存一個破舊平房，裡面住著年邁的母親初枝（樹木希林飾演）、治（Lily Franky飾演）與信代（安藤櫻飾演）夫婦，以及他們的兒子祥太（城檜吏飾演），還有信代的妹妹亞紀（松岡茉優飾演）。這家人仰賴初枝的老人年金過活，當年金不夠用時，就會靠在外頭順手牽羊來補貼家用。

雖然他們處在社會底層，但每天依然快樂地過生活。某個冬天，治帶回一位在附近公寓被凍僵的少女百合（佐佐木美優飾演），加入他們原本就貧困潦倒的家庭。以此事件為契機，這個原本融洽的家庭，逐漸四分五裂，彼此心中隱藏的秘密與願望也逐漸明朗…。本片確定將由采昌國際多媒體代理發行，預計在今年暑假於台灣感動獻映。

(時報周刊)