婦人繁殖瑪爾濟斯犬販售 開罰10萬元

2018年04月12日 22:08 中時 李其樺

基隆市一名陳姓婦人（左）遭檢舉，在租屋處繁殖瑪爾濟斯犬，再上網兜售，但這些犬隻多為近親繁殖，又未施打疫苗、未驅蟲、無疾病篩檢，有消費者買下後反而花上萬元醫療費引爆消費糾紛。（李其樺翻攝）

基隆市一名陳姓婦人遭檢舉，在租屋處繁殖瑪爾濟斯犬，再上網兜售，但這些犬隻多為近親繁殖，又未施打疫苗、未驅蟲、無疾病篩檢，有消費者買下後反而花上萬元醫療費引爆消費糾紛，動保所追查屬實，除依法開罰陳婦10萬元，並沒入陳婦私養7隻瑪爾濟斯犬。

基隆市府動保所指出，陳姓婦人早於2015年4月以臉書帳號「陳語涵」LINE暱稱「佳佳」於「瑪爾一家親」社群販售犬隻、前年3月18日查獲於「藏獒交友會」社群販售犬隻及3月25日查獲於「獒遊天下」社群販售犬隻，3案各依法開罰15萬元罰鍰。

今年3月陳姓婦人再度以臉書帳號「陳佳」於網路販賣犬隻，遭民眾向動保所檢舉，經動保員一個月來之調查，終於掌握陳姓婦人確實租屋處所，今（12）日下午前往陳婦租屋處，當場查獲7隻馬爾濟斯，1隻母犬已懷孕，6隻公犬，

動保員查出陳婦涉及經營營利犬隻繁殖買賣業務，除依法開罰10萬元並沒入所有7隻犬隻。沒入犬隻暫不開放認養，將交寵物銀行動物醫院飼養，完成各項檢查、檢疫並絕育後，始開放民眾認養。

動保所長陳瑞濱表示，民眾購買寵物應向領有特定寵物業許可證及營利事業登記之合法寵物店購買才有保障，切勿於路邊、網路購買來路不明動物，以免消費權益受損。

(中時)