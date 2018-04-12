陸方宣告418台海軍演 網友：最佳助選員熱身了

2018年04月12日 22:35 中時電子報 吳佳晉

中共福建海事局發布航行警告指出，台灣海峽4月18日進行實彈射擊軍事演習，禁止駛入。由於台灣政壇近期忙著選舉，台海軍演消息傳出，各界反應不一，其中有網友稱「最佳助選員熱身了」。

根據福建海事局發布航行警告，台灣海峽2018年4月18日0800時至2400時在24-52.9N/118-50.0E、24-52.9N/118-55.9E、 24-42.6N/118-55.9E、24-42.6N/118-50E四點連線水域範圍內進行實彈射擊軍事演習，禁止駛入。

查看中國環球網公布的地圖，演習位置在泉州外海。

過去中國解放軍也曾在台海實彈演習前發出預告，2015年7月底曾有過一次；同年9月11日至13日，國軍漢光演習期間，解放軍也曾在台海進行火炮演習。

由於中共當時軍演時間點是在2016年總統大選之前，一度引發兩岸關係緊張。

但目前正值中美貿易戰混沌不明、美方喊話飛彈攻敘利亞等情勢緊張，陸方挑選此時發布台海軍演，引發各界聯想，就連Mobile01網友也天馬行空，議論紛紛。

有一派網友從國際局勢評論，認為「莫非只等待美國在敘利打開第一槍」、「老共早算到老美會在敘利亞行動」、「在南海搞軍演牽制老美，但又覺得南海不能表達老共對台旅法的不滿，所以改在台海，還能威嚇台灣」。

另外一位網友說，「中華民國85年3月，中華人民共和國解放軍在臺灣海峽進行的飛彈實彈演習，距離臺灣可比今年的近太多了。看來習大大向臺灣展示的決心跟膽識還不如20年前的江澤民同志喔」。

也有一派網友不忘酸我們的國軍：「安啦，解放軍比台灣怕多了，台灣軍隊沒事都可以射出一枚雄三飛彈，有句話說會叫的狗不會咬人，瘋狗亂咬才是最可怕的」、「兩岸一起實彈演習，這才是兩岸一家親的真諦，台獨覺醒青年喜迎王師到臨！我們的雄三會打自己漁船」。

由於台灣政壇近期忙著拚選舉，台海軍演消息一出，有網友戲稱「最佳助選員熱身了」。

(中時電子報)