俄前間諜真的遭神經毒殺！禁化武組織稱來源不明

俄前間諜斯卡里帕爾女兒尤利婭(Yulia Skripal)遭受神經毒殺，日前病情奇蹟好轉，已經出院。(圖取自尤利婭臉書)

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中時電子報

禁止化學武器組織(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)專家證實俄前間諜斯卡里帕爾(Sergei Skripal)和他的女兒尤利婭(Yulia Skripal)，遭到採用了神經毒劑物質的化學武器攻擊。但是報告無法判斷這些致命毒劑的來源，並稱調查細節將另外公布。

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根據《衛報》(The Guardian)報導，上月初被懷疑遭受神經毒殺的俄前間諜斯卡里帕爾和他的女兒尤利婭，根據禁止化學武器組織初步調查報告證實說，他們遭到來自神經毒劑的化武攻擊。不過，這份報告並沒有明確提及「諾維喬克」(Novichok)，且不能判斷該毒劑的來源是否出自俄國軍方。

稍早報導指出，尤利婭已經恢復意識，能開口說話。她的病情恢復情況良好，已經出院。斯卡里帕爾也傳出脫離險境，病情快速好轉。兩人奇蹟復活，可望為膠著不清的中毒案解開重重謎題。

俄前間諜中毒案造成西方國家與俄羅斯互相驅逐外交官，演變成雙方外交大戰。英國首相梅伊指控俄羅斯軍方涉案，但是莫斯科當局則矢口否認。美國總統川普也加入戰局，下令驅逐60名俄外交官，回應俄前間諜中毒事件。歐美等24國共同聯手驅逐了上百名俄羅斯外交官。

(中時電子報)

文章來源：Novichok used in spy poisoning, chemical weapons watchdog confirms

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