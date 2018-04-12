有愛無礙！身心障礙者自食其力開展賣行李箱

2018年04月12日 22:44 工商 曾麗芳

身心障礙者自食其力開展賣行李箱。（圖／曾麗芳）

由畫話協會輔導的多重障礙者，原本是行動不便、語言困難的障礙者，卻藉由畫畫重新站回自己的人生！4月13日至5月5日將以「愛與美的力量 行遍世界-創意行李箱包世界趴趴GO」為主題，在台中歌劇院一樓「陸府藝角」舉辦畫展與行李箱展，免費開放民眾參觀。

畫話協會的秘書長蔡啟海，本身也是中度小兒麻痺患者，他靠著自身努力獲得公費留學，修得英國布里斯托大學特殊美術教育碩士；還因設計電腦輔具教學而獲得優良教師師鐸獎，長達30年時間獻身於美術教育與特殊教育，是藝術與生命教育結合最佳實例。

蔡啟海相信藝術能啟發人心，幫助身心障礙者在創作中獲得成就感與人生價值，因此在退休後成立「畫話協會」，繼續指導多重障礙者繪畫，幫助他們從畫畫中找到自我的肯定。

蔡啟海表示，畫話協會的身心障礙學員，不只再創作中顯露出想像力與創造力，用畫作製成行李箱也訴說著他們與世界接觸的渴望，雖然他們不一定能走遍全世界，但是卻可以用行李箱讓世界各地看見他們的作品！

陸府生活美學教育基金會表示，陸府藝角從2016年推動行動美術館讓美學融入生活；2017年推動美學扎根教育，舉辦學子藝術之旅；這一次，畫話協會將「藝術」與「生命教育」結合，讓大家更深信美學的力量，因此特別選在台中歌劇院展出，讓更多民眾看到學員的作品，感染積極正向的意念。

這次展出的作品中，包括以台中國家歌劇院為主題所創作的行李箱包，讓民眾用不同角度認識台中與歌劇院；另外，還有以障礙者的生活體驗為藝術題材的畫作，描繪障礙者生活點滴，甚至是障礙者身體與內心的掙扎，也藉此讓觀者省思社會對障礙者的尊重與接納。

11幅畫作中，有10幅是油畫，另一幅是電腦繪圖輸出，而背後的故事相當激勵人心。這幅名為「聚精會神」的電腦繪圖是由一位患有肌肉萎縮症的會員所畫，由於身體的限制無法以肢體控制畫筆直接在畫布上創作，面對生命的挑戰仍舊積極樂觀持續學習成長，值得我們借鏡。

陸府生活美學教育基金會也共襄盛舉，收藏了畫話協會其中的「葉的蔓延」、「餘暉海景」兩幅畫，規劃擺放在社區中。

(工商)