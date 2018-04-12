《文豪》聲優上村祐翔會台粉 首辦護照

上村祐翔以童星身分出道，年輕卻資歷豐厚。（曼迪傳播提供）

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時報周刊
溫博鈞
《文豪Stray Dogs劇場版 DEAD APPLE》讓眾粉絲滿懷期待。（曼迪傳播提供）

備受矚目的動畫電影《文豪Stray Dogs劇場版 DEAD APPLE》掀起日本海內外向文豪致敬熱潮，為慶祝在台上映，主角「中島敦」的聲優上村祐翔將受邀來台，於4月28日舉辦電影首映見面會；這是上村祐翔首次出國，也為這趟台灣行首次辦了護照，把「第一次」獻給了台灣。

今年24歳的上村祐翔以童星身分出道後，演出過《GOOD LUCK!!》等多部日劇及舞台劇，也曾為動畫、電影配音，演藝工作多元。近期以配音事業為優先，演出了《B-PROJECT》、《黑白來看守所》、《ACCA13區監察課》等動畫作品，並以《文豪Stray Dogs》的中島敦一角廣為人知。上村祐翔提到配音雖然頗辛苦，但對於能夠演出主角深感榮幸。他表示：「隨著TV動畫一系列播出，角色也逐漸產生變化，電影更深入了核心，讓《文豪》成了紮實的作品。」

上村祐翔應片商邀請，於電影上映前夕4月28日來台宣傳，這也是他人生首度出國，為了與台灣粉絲們見面，特地去辦了護照，足見對台灣文豪粉絲和電影的重視。當天除了能搶先觀看《文豪Stray Dogs劇場版 DEAD APPLE》，還可近距離一睹本人風采，千載難逢。首映見面會將將在板橋大遠百威秀影城舉行，詳情請參閱曼迪傳播官網。

(時報周刊)

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