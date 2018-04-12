SBL》誇張18比0！金酒轟翻璞園扳成2平

金酒前鋒陳靖寰(左)12日充分發揮老將價值，幫助球隊扳成2比2平手。(中華籃協提供)

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中時電子報

沒想到場上膠著局面，竟在末節轉眼打破！金門酒廠12日跟桃園璞園打到末節，竟然誇張打出18比0猛攻，終場86比63輕取璞園，也把季後賽第2輪戰局扳成2比2平手，金酒執行教練吳俊雄說：「只是剛好而已！」

其實吳俊雄口中的剛好而已，代表的是對於金酒球員的絕對信任，當時打到最後7分01秒，戴維斯的上籃把比數追成61比64，金酒隨即喊出暫停，等到重新開打，金酒接連取分，更讓璞園整整6分多鐘毫無進帳，比賽也告分出勝負。

「其實我在當時暫停，只是提醒球員做好攻守兩端細節，特別是注意球的流動，減少不合常理的出手，」吳俊雄表示，「更重要的是，這場比賽全隊贏球企圖心明顯比前兩場來得好，不過我想下1戰才是關鍵，因為誰贏就誰聽牌。」

由於目前雙方打成2平，代表想要決定到底由誰闖進今年總冠軍賽，至少要到周日(15日)的第6戰才行，戰況比起另1個季後賽次輪組合激烈不少，畢竟富邦已經提前直落四解決新北裕隆，宣告隊史第2次闖進總冠軍賽。

「拉拉」拉莫斯貢獻全場最高22分，外加7籃板、5助攻，陳靖寰表現也很出色，拿下20分、8籃板及5助攻，張容軒14分，「大瀚」黃泓瀚10分、12籃板；璞園以「新台灣人」戴維斯與「澎澎」陳冠全各拿16分最高。

「我想就跟第1戰一模一樣，我們開局打得太爛，所以造成後面追得很辛苦，」璞園總教練吳俊雄表示，「我想2比1領先的感覺，跟被追成2比2平手完全不同，接下來第5戰將很關鍵。」

(中時電子報)

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