夜貓族注意！ 晚睡熬夜致死率恐增1成

現代人常有晚睡熬夜的問題，這對健康有非常嚴重的傷害。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，隨著忙碌工作與各種娛樂誘惑，愈來愈多城市的居民都成為「夜貓族」的一員，但這種生活模式，其實非常傷害身體。美國西北大學（Northwestern University）神經學教授克努森（Kristen Knutson）研究團隊，經蒐集50萬名英國民眾的睡眠與健康數據，赫然發現長時間「晚睡晚起」的人，比正常睡眠者的致死率足足高出1成！

研究成果中提醒，晚睡晚起的習慣，最主要會傷害人們的心臟與新陳代謝功能，造成人體要付出更多，才能維持身體的平衡機制。薩里大學（University of Surrey）生物學教授馮尚茲（Malcolm von Schantz）表示，「這個公共衛生議題已相當嚴重，我們不能再忽略了！除了預防青少年與青年的『自願晚睡』外，對於夜間工作的規定，也應該有新一步的調整。」

晚睡直接對身體健康的危害：

一、肥胖：

睡眠越少，BMI越高。每天睡眠時間少於6小時，BMI較高的可能性是其他人的7.5倍。

二、糖尿病風險增加

中老年人中，睡6小時的人患糖尿病的可能性是每天睡7-8小時的1.7倍，睡5小時以下則升高到2.5倍。

三、心血管疾病風險增加

對沒有冠心病的中年人進行10年監測，發現每天睡眠5個小時以下，10年內發生冠心病的風險高了45%。

四、各種疾病的死亡率增加

對已患有各種可能致死疾病的人來說，減少睡眠時間，增加死亡率[7]。

五、神經方面

睡眠減少會降低注意與警覺性，並在此基礎上降低整體的認知功能，比如影響情緒系統，造成抑鬱和焦慮情緒；同樣也會造成學習和記憶能力的下降[8]。

六、間接危害

長期熬夜的人不只是身體健康狀況受影響，有時候也會影響生活和工作中的表現，帶來的後果可能更嚴重。

(中時電子報)

文章來源：Why night owls are more likely to die early: People who prefer to go to bed late damage their health because it impacts their heart and metabolism

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