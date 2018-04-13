美網嚴格限制發球時間 輕則罰款重則判定落敗

2018年04月13日 01:00 中時電子報 黃邱倫

根據美國媒體報導，2018年美國網球公開賽將引進發球計時器，而且還會嚴格執行，以掌控比賽節奏和精彩性，選手如果延誤的話，輕則罰款，重責判定落敗，這將是年度四大滿貫賽首次使用發球計時器的規定。

依照規定選手在每次必須在25秒內將球發出去，如果違規的話，第一次口頭警告，第二次被罰1分，倘若屢勸不聽的話，最嚴重狀態可能被裁判直接判定輸掉比賽。

此外，每場比賽的賽前熱身也將控制在7分鐘內，兩位參賽球員有1分鐘的時間走進場內，5分鐘熱身，正式比賽前還有1分鐘準備，違規者可能會被懲處2000美元罰款。

其實網球運動的發球時間是有限制的，四大賽球員發球時間只有20秒，巡迴賽25秒，但這個計時器都握在主審的手上，過去主審並沒有嚴格執行，如今，美網將這項規定直接擺上檯面上，讓所有球迷都能看到發球計時器，一切都按規定走，沒有任何模糊空間，如同籃球場上球隊轉換時每次進攻只有24秒，一旦違例就得將球權轉交給對方。

美國網球協會發言人魏瑪德表示，比賽節奏是目前全球體壇最受關注的一個環節，我們意識到這一點然後進行改革，雖然會引起不少球員的反彈，但這是趨勢，也是未來一定要走的方向。

嚴格執行25秒發球限制規定，對於向來發球總是拖拖拉拉的「西班牙蠻牛」納達爾肯定不是好消息，就連前球王喬科維奇也曾被指責過，倘若這項規定在美網順利執行的話，未來其他三大滿貫賽澳網、溫網與法網也將會嘗試引進。

(中時電子報)