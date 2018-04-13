美網嚴格限制發球時間 輕則罰款重則判定落敗

今年美網將引進發球限時器，針對發球的選手每次必須在25秒內將球發出去，違例者輕則罰款，重則判定落敗，這對於向來發球總是拖拖拉拉的西班牙蠻牛納達爾而言將是不利消息。(美聯社資料照)

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中時電子報

根據美國媒體報導，2018年美國網球公開賽將引進發球計時器，而且還會嚴格執行，以掌控比賽節奏和精彩性，選手如果延誤的話，輕則罰款，重責判定落敗，這將是年度四大滿貫賽首次使用發球計時器的規定。

依照規定選手在每次必須在25秒內將球發出去，如果違規的話，第一次口頭警告，第二次被罰1分，倘若屢勸不聽的話，最嚴重狀態可能被裁判直接判定輸掉比賽。

此外，每場比賽的賽前熱身也將控制在7分鐘內，兩位參賽球員有1分鐘的時間走進場內，5分鐘熱身，正式比賽前還有1分鐘準備，違規者可能會被懲處2000美元罰款。

其實網球運動的發球時間是有限制的，四大賽球員發球時間只有20秒，巡迴賽25秒，但這個計時器都握在主審的手上，過去主審並沒有嚴格執行，如今，美網將這項規定直接擺上檯面上，讓所有球迷都能看到發球計時器，一切都按規定走，沒有任何模糊空間，如同籃球場上球隊轉換時每次進攻只有24秒，一旦違例就得將球權轉交給對方。

美國網球協會發言人魏瑪德表示，比賽節奏是目前全球體壇最受關注的一個環節，我們意識到這一點然後進行改革，雖然會引起不少球員的反彈，但這是趨勢，也是未來一定要走的方向。

嚴格執行25秒發球限制規定，對於向來發球總是拖拖拉拉的「西班牙蠻牛」納達爾肯定不是好消息，就連前球王喬科維奇也曾被指責過，倘若這項規定在美網順利執行的話，未來其他三大滿貫賽澳網、溫網與法網也將會嘗試引進。

(中時電子報)

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