律師說法》我年輕、身體好 想上網拍賣「精子」

2018年04月13日 00:01 中時電子報 吳家詮 、天秤座法律網 、天秤座法律網

有人在網路拍賣平台上「成人專區」中，看見有人出售自己的精液，還說明「剩餘數量有20份，直購價300元」」，網友因而將拍賣畫面拍下檢舉。不過目前該商品的網頁連結已經被除，撥打賣家的電話，接聽男子表示自己非帳號本人，並不清楚販賣精液一事。

●法律評析

網拍的方便性與商品的多元，成為許多人愛用的購物方式。但網拍平台上真的什麼都能賣，什麼都不奇怪嗎？

其實每個拍賣平台都會有它的一些禁止條款和限制規範，例如本案中的露天網拍平台就在條款聲明指出：「由於販售人體或任何人體器官不但不合法也有違道德倫理，所以露天拍賣上無法容許此種交易發生。另外器官捐贈雖然合法且被社會所推廣，但受限於網路環境並無法滿足捐贈的規範，所以也不適合在露天拍賣進行捐贈」，更列舉出所謂「人體器官」包含了：器官、骨骼、血液、排泄物、精子和卵子。 若違法在拍賣平台上刊登的人，平台將下架並針對帳號實施停權，主管機關也可以依據《人體器官移植條例》第１６條規定處新臺幣九萬元以上四十五萬元以下罰鍰。

另外衛生署提醒，像以精子出售營利為例，已經違反了《人工生殖法》第３１條的規定：「意圖營利，從事生殖細胞、胚胎之買賣或居間介紹者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金。（第一項）犯前項之罪者，所得之財物沒收之；如全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之（第二項）」，所以販賣體液的行為是可以處2年以下有期徒刑，併科20到100萬元罰款的。

因此民眾若在網拍平台上從事買賣，販賣商品的內容若有爭議性應該先行查證，以免買賣到法令規定限制或網站規範禁止販售的違禁品，因而觸法卻不自知。

(中時電子報)