柯P「兩岸一家親」遭綠營撻伐 其實阿扁曾過說這句話…

阿扁在18年前講過「兩岸一家人」，綠營卻當沒發生過一樣。(中時資料照)

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中時電子報

台北市柯文哲日前進行施政報告，民進黨市議員藉此狂打柯「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」等言論，柯表示，講這些只是要降低緊張感，卻還是遭到綠營撻伐。對此，資深媒體人黃暐瀚提出疑問，為何綠營人士談改善兩岸關係就沒事，阿扁甚至在18年前講過「兩岸一家人」，綠營卻當沒發生過一樣。

黃暐瀚在「Yahoo論壇」上投書指出，2000年5月17日，民進黨總統當選人陳水扁在就任總統職位前，親自會面高齡93歲總統府資政謝東閔，並提及「兩岸不該兵戎相向，讓自己人，讓一家人，反而變得陌生了，『兩岸一家人』應該互助合作，才能家和萬事興」，當時並未在民進黨內引起波瀾。

黃暐瀚再舉出例子：2007年3月24日，前副總統呂秀蓮接受媒體專訪，提出兩岸是「遠親近鄰」，不應有戰爭，應推動台灣與中國大陸的關係正常化。2017年6月5日，前台南市長賴清德在議會備詢時說：「我是親中的，沒有反中，我親中愛台」。

黃暐瀚指出，「兩岸一家親」根本不是柯先提出，深綠卻為此暴怒，但阿扁在過去曾說出「兩岸一家人」、呂秀蓮說「兩岸是遠親近鄰」，以及賴清德說「親中愛台」的時候，怎麼沒有困擾這麼久？柯文哲還被總統蔡英文2度點名，希望他能回答「台灣價值」究竟為何，這句民進黨提出的「參選口號」兼「綠營黨魂」，為何成為一個「市長」的必考題？

黃暐瀚表示，早有民調顯示，超過5成的台北市民，非常支持「兩岸一家親」。他感嘆，能為市政帶來實質效益，為市民帶來福利才是真道理一味糾纏「台灣價值」與「兩岸一家親」，有何意義？

黃暐瀚最後提及，若真要計較，面對當年說出比「兩岸一家親」更親的「兩岸一家人」阿扁總統，綠營支持者可曾如此氣憤？

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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