蓬佩奧未透露與陸業務關連 可能使國務卿任命受阻

蓬佩奧在大批警力和維安下出席國務卿仼命聽証會，川普一早推文祝他好運（江靜玲攝影）

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一名抗議蓬佩奧的反戰人士被扣上手銬架出場外(江靜玲攝）

川普總統國務卿提名人蓬佩奧未透露自己擁有一家與中國大陸國營企業有關的業務，可能阻礙他的國務卿任命。

聯邦參院12日舉行國務卿提名人蓬佩奧任命聽證會，川普總統推文祝蓬佩奧好運，但蓬佩奧在聽證會場內外，卻受到尖銳的詢問和抗議。

國會山莊報更引述麥卡錫報導指出，蓬佩奧在中情局長任命過程中未能透露他與中國政府石油天然氣公司的業務關係，即被參議院確認為中情局長。

參院去年以66-32票通過蓬佩奧中情局長任命，包括14位民主黨議員投票支持他。但在此次的國務卿任命聽證會期間，這將是一個問題，去年支持他出任中情局長的民主黨議員，正重新考慮是否在此次國務卿任命案過程中支持蓬佩奧。

蓬佩奧將需要少數民主黨議員支持。在共和黨內，肯塔基參議員柏爾已以蓬佩奧支持伊拉克戰爭為由，公開表示反對他的提名，參議員麥肯正接受癌症治療，不會參加投票。這可能導致參院多數黨領袖康奈爾被迫就此任命案避開外委會，採取全院投票，但柏爾參議員說，他將進行議事阻擾。

此外，自由派團體和反戰組織也發起反對蓬佩奧擔任國務卿活動。儘管現場管制嚴格，警衛和安全人員也比平日多，12日聽證會現場仍有抗議人士高喊，「不要戰爭、不要蓬佩奧」，這名抗議者隨即被警衛架出場外。

(中時)

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