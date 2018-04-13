吳音寧殺傷力恐怖 老戰友不敢再護短

台北市長柯文哲（右）10日到台北市議會進行施政報告，多名藍營議員舉起標語，要求撤換台北農產運銷公司總經理吳音寧，柯文哲伸手收下抗議紙板。(中央社)

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中時電子報
/綜合報導
台北市長柯文哲（右）與台北農產運銷公司總經理吳音寧。（陳怡誠攝）

北農總經理吳音寧因「適任」問題，擔任樂團主唱的弟弟吳志寧在臉書發文護姐。但遭宅神朱學恒發文反諷指，議員是要求舉出吳音寧「適任」理由，而吳音寧弟弟護姐也答不出來。並批「民進黨跟農陣不都決定一年給吳音寧兩百五十萬了嗎？這樣補償偉大的一家人還不夠嗎？」立即引發曾為農陣理事長徐世榮撇清「吳音寧任北農總經理關係」及抗議「把農陣抹綠」。足見吳音寧事件殺傷力，已讓農陣不敢護短。

徐世榮針對宅神朱學恒發文在臉書貼文指，「學恆兄，你此言差矣，請問農陣要如何決定一年給吳音寧兩百五十萬呢？音寧去當北農總經理需要農陣的同意嗎？農陣過往又決定過誰呢？農陣又有那麼偉大嗎？她去擔任北農總經理時我還是農陣理事長，我怎麼都不知道農陣有處理過這類的事情？既然沒處理過，農陣又憑什麼決定她的薪水呢？」可能因為很重要很重要，徐世榮連用6個問號撇清吳音寧與農陣的關係。

另對朱學恒指「民進黨跟農陣不都決定一年給吳音寧兩百五十萬了嗎？」，徐世榮很感冒。指責朱學恒「你故意把農陣與民進黨並列，這又何必呢？」、「為何要把農陣抹綠呢？」最後，徐世榮反譏「當名嘴的確是辛苦，若不製造一點話題要如何當名嘴呢？」

不過，吳音寧「適任」問題正逐漸擴大，批評聲從量變到質變，演化成政治腐敗議題，農陣現在與吳音寧劃清界線是正確選擇；民進黨若再不快刀斬亂麻，這把火燒向年底選舉，恐成民進黨惡夢。

(中時電子報)

文章來源：徐世榮臉書

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