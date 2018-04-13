旅行兼追星，梁軒安、蕭淑慎夫妻聯手打造旅遊新文化

蕭淑慎替老公梁軒安的新事業站台。明星之旅提供

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時報周刊
梁軒安年紀雖輕，工作經驗卻很豐富。梁軒安提供

明星之旅-HopeTour跨商業平台創辦人梁軒安是新世代的當代年輕企業家，他因為老婆蕭淑慎的一句話「老公，你這輩子若沒有顧慮，最開心的事情，會想要做什麼？」而因此啟發了他創辦「明星之旅-HopeTour跨商業平台」的初衷，梁軒安透露：「明星之旅秉持著希望、歡樂、愛與分享的精神，透過跨平台的整合，邀請明星藝人及各行業的名人擔任團員，在旅遊中分享自己的生命歷程，也讓其他同行團員能滿足追星的心理，創造難忘的旅遊經驗。」

其中明星之旅-HopeTour跨商業平台於4月28日首發的中內蒙古首發團，邀請了梁 軒安的賢內助蕭淑慎助陣擔任明星團員，分享自身「從出事前的眾人遠離到現在的簡單幸福人妻生活」，且這一團還是由創辦人梁軒安的父親親自領軍設計，出團訊息公佈時間不到一週，20位名額即熱銷完售 ，可見明星之旅-Hope Tour跨商業平台的商機無限。

明星之旅-HopeTour跨商業平台透過顧客個人興趣與量身打造的特殊主題結合，企圖引爆多元旅遊相關商機，創辦人梁軒安集結自身在建築、旅遊、商品與藝能經紀、高爾夫等涉略，打造新型態的跨商業平台。開幕式中，他特別邀請國際旅館金鑰匙組織榮譽勳章得主林棋凡博士力挺，預計8月份和民眾到法國進行深度文化之旅。明星之旅-HopeTour跨商業平台除預計本月28日舉行中內蒙古首發團外，5月份還會開拔到梁軒安創業最辛苦的時期日本東京，行程一公開，在旅遊同業也引起高討論度。

梁軒安工作經歷豐富，當兵後在市場賣玉米和番茄，赴日本讀書期間則在新宿街頭自彈自唱，之後又到冷凍物流工廠打工，然後再接觸高爾夫球桿貿易，學成回台後他更去開UBER學習分享的概念。而後開始接觸智慧建築、薄膜結構、整體衛浴與旅遊等相關資訊，他形容自己這一路不知道跌倒多少次，不知道流過多少眼淚，對於此次出擊，他有十足的把握，可以引領企業聯盟，透過龐大的專業人脈資源，致力開發差異化與個人化產品，創造新型態的旅遊文化。

(時報周刊)

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